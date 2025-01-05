جريمة مروعة هزت تعز .. مالك منزل يُشعل النار بشقة المستأجر؛ ما القصة؟ - أخبار كلمتك

أفادت مصادر محلية في محافظة تعز، عن حدوث جريمة مروعة، فجر اليوم الأحد، في منطقة المطار القديم، حيث أقدم مالك أحد المنازل، على إشعال النار بشقة المستأجر مفيد الحسامي، أثناء تواجده داخل المكان مع زوجته وأطفاله الأربعة، عقب خلاف حول دفع الإيجار بالريال السعودي.

وقالت المصادر إن صاحب المنزل كان قد طالب المستأجر، "الحسامي" وهو جندي جريح، بدفع الإيجار بالعملة السعودية أو إخلاء الشقة، إلا أن المستأجر رفض بسبب ظروفه المادية الصعبة، ليقوم صاحب العمارة بارتكاب جريمته البشعة، محاولاً إحراق الأسرة داخل الشقة.

وأوضح أهالي المنطقة، إن الحملة الأمنية نزلت إلى منطقة المطار القديم، وألقت القبض على مرتكب الجريمة، وأكد مصدر أمني، أن قوات الأمن ضبطت المطلوب بإحراق منزل المواطن مفيد الحسامي وتستكمل إجراءاتها لإحالته إلى الجهات المختصة.

وبحسب ناشطين فإن هذه الجريمة جاءت بالتزامن مع بدء العام الجديد، والذي ينتهزه ملاك العقارات لرفع الاجارات على الساكنين، ناهيك عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن، في ظل غياب أي حلول حقيقية لهذه الأزمات المتفاقمة.