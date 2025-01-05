القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

أنغام تحتفل بفيديو كليب تيجي نسيب غدًا - أخبار كلمتك

أنغام تحتفل بفيديو كليب تيجي نسيب غدًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:21 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:21 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يصل إلى الكونجرس قبل مراسم التشييع - أخبار كلمتك

جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يصل إلى الكونجرس قبل مراسم التشييع - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط بدعم من انخفاض إمدادات "أوبك" وبيانات الوظائف الأمريكية - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط بدعم من انخفاض إمدادات "أوبك" وبيانات الوظائف الأمريكية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

جريمة مروعة هزت تعز .. مالك منزل يُشعل النار بشقة المستأجر؛ ما القصة؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جريمة مروعة هزت تعز .. مالك منزل يُشعل النار بشقة المستأجر؛ ما القصة؟ - أخبار كلمتك

جريمة مروعة هزت تعز .. مالك منزل يُشعل النار بشقة المستأجر؛ ما القصة؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 5 يناير 2025 10:42 صباحاً - كلمتك/ خاص

أفادت مصادر محلية في محافظة تعز، عن حدوث جريمة مروعة، فجر اليوم الأحد، في منطقة المطار القديم، حيث أقدم مالك أحد المنازل، على إشعال النار بشقة المستأجر مفيد الحسامي، أثناء تواجده داخل المكان مع زوجته وأطفاله الأربعة، عقب خلاف حول دفع الإيجار بالريال السعودي.

وقالت المصادر إن صاحب المنزل كان قد طالب المستأجر، "الحسامي" وهو جندي جريح، بدفع الإيجار بالعملة السعودية أو إخلاء الشقة، إلا أن المستأجر رفض بسبب ظروفه المادية الصعبة، ليقوم صاحب العمارة بارتكاب جريمته البشعة، محاولاً إحراق الأسرة داخل الشقة. 

وأوضح أهالي المنطقة، إن الحملة الأمنية نزلت إلى منطقة المطار القديم، وألقت القبض على مرتكب الجريمة، وأكد مصدر أمني، أن قوات الأمن ضبطت المطلوب بإحراق منزل المواطن مفيد الحسامي وتستكمل إجراءاتها لإحالته إلى الجهات المختصة.

وبحسب ناشطين فإن هذه الجريمة جاءت بالتزامن مع بدء العام الجديد، والذي ينتهزه ملاك العقارات لرفع الاجارات على الساكنين، ناهيك عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن، في ظل غياب أي حلول حقيقية لهذه الأزمات المتفاقمة.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

أخبار ذات صلة

0 تعليق