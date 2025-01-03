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عصابة مسلحة في مأرب تعطل إمدادات الغاز إلى تعز وتفاقم الأزمات الإنسانية - أخبار كلمتك

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عصابة مسلحة في مأرب تعطل إمدادات الغاز إلى تعز وتفاقم الأزمات الإنسانية - أخبار كلمتك

عصابة مسلحة في مأرب تعطل إمدادات الغاز إلى تعز وتفاقم الأزمات الإنسانية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 3 يناير 2025 09:27 مساءً - كلمتك/خاص:

أقدمت عصابة مسلحة خارجة عن القانون في محافظة مأرب على التقطع لقاطرات الغاز المخصصة لمحافظة تعز، حيث قامت بإطلاق النار على إطارات القاطرات لإجبارها على التوقف.

وأكدت مصادر محلية أن العصابة المسلحة احتجزت عشرات القاطرات، مما زاد من أزمة الغاز المنزلي وأدى إلى تفاقم معاناة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المحافظة.

وفي ذات السياق، أصدر محسن حرموص، بتوجيه من "أمين توفيق عبدالرحيم" صاحب محطة الضباب بتعز، قرارًا يمنع تعبئة محطات الغاز ابتداءً من1/1/ 2025، مما أثار استياء واسعًا بين المواطنين الذين اعتبروا القرار تعسفيًا.

وطالب أبناء تعز الحكومة الشرعية والسلطات المحلية بسرعة ضبط العصابة ومحاسبة المسؤولين عنها، لضمان وصول الغاز المنزلي، مؤكدين أن هذه التصرفات تزيد من معاناتهم في ظل الحصار المستمر.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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