عصابة مسلحة في مأرب تعطل إمدادات الغاز إلى تعز وتفاقم الأزمات الإنسانية - أخبار كلمتك

أقدمت عصابة مسلحة خارجة عن القانون في محافظة مأرب على التقطع لقاطرات الغاز المخصصة لمحافظة تعز، حيث قامت بإطلاق النار على إطارات القاطرات لإجبارها على التوقف.

وأكدت مصادر محلية أن العصابة المسلحة احتجزت عشرات القاطرات، مما زاد من أزمة الغاز المنزلي وأدى إلى تفاقم معاناة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المحافظة.

وفي ذات السياق، أصدر محسن حرموص، بتوجيه من "أمين توفيق عبدالرحيم" صاحب محطة الضباب بتعز، قرارًا يمنع تعبئة محطات الغاز ابتداءً من1/1/ 2025، مما أثار استياء واسعًا بين المواطنين الذين اعتبروا القرار تعسفيًا.

وطالب أبناء تعز الحكومة الشرعية والسلطات المحلية بسرعة ضبط العصابة ومحاسبة المسؤولين عنها، لضمان وصول الغاز المنزلي، مؤكدين أن هذه التصرفات تزيد من معاناتهم في ظل الحصار المستمر.