جايبين مفتي مسيحي، نظير عياد يرد على تعليقات السوشيال ميديا بشأن الجدل حول اسمه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 10:40 مساءً - رد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على طُرفة أحد رواد التواصل الاجتماعي خلال استضافته مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي» المذاع على على قناة صدى البلد «أنتم جايبين مفتي مسيحي واسمه نظير عياد».

مفتي الجمهورية يرد على الجدل المثار حول اسمه

وأكد نظير عياد خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في حلقة جديدة من برنامج أنه سمي بهذا الاسم تيمنا بجده، معلقا: جدي كان حافظًا للقرآن الكريم وكان على دراية وشيء من العلم والمعرفة، والحمد لله ورثت بعض الكتب التي سلمها لوالدي ووالدي أعطاها لي.

وأوضح أن والده محمد النظير رزقه الله به –الشيخ نظير- بعد نحو ربع قرن من الزمان، مختتما: وجدت أن هذا الاسم معروفا في القطر المصري بأكمله ويطلق على مسلمين وعلى مسيحيين، فلم أتأذى بهذا، بالعكس ده أنا كان اسمي في المعهد مثلا وفي الكلية معروف وهو نظير واحد فقط.

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