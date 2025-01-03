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موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

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موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 10:40 مساءً - يعقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا في الخامسة مساء غد السبت، بقاعة المؤتمرات باستاد الجيش ببرج العرب، قبل مباراة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يحضر عمر جابر لاعب الفريق للمؤتمر الصحفي بصحبة المدير الفني للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام المصري.
وفي سياق متصل، يُعقد المؤتمر الصحفي بعلي ماهر المدير الفني لفريق المصري وكريم العراقي قائد الفريق البورسعيدي في الثالثة والنصف عصر الغد.
 

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي على إستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تقام مباراة الزمالك والمصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط فيما يأتي بلاك بولز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على المصري صاحب المركز الثالث بالأهداف، فيما يتذيل المجموعة فريق إنيمبا النيجيري برصيد نقطة وحيدة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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