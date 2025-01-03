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عاجل:قيادي بارز بالانتقالي يقدم استقالته لهذا السبب - أخبار كلمتك

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عاجل:قيادي بارز بالانتقالي يقدم استقالته لهذا السبب - أخبار كلمتك

عاجل:قيادي بارز بالانتقالي يقدم استقالته لهذا السبب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 3 يناير 2025 12:17 صباحاً - كلمتك/خاص:

اصدر عيدروس نصر ناصر بيانا جاء فيه:

طلب إعفاء
________ عيدروس نصر.
إلى اللواء عيدروس الزبيدي 
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ المكرم اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي                    المحترم
تحية طيبة      وبعد
الموضوع: طلب إعفاء
يطيب لي أن أتقدم إليكم بصادق التحيات وأحر التمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد (2025م) مبتهلاً إلى الله أن يجعل هذا العام مبشراً بالخير والبركات والصحة والسعادة لكم شخصياً وبالتوفيق في مواجهة التحديات والمهمات التي تنتصب أمامكم، وبالنجاح في التغلب على المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها شعبنا وأهلنا والانتقال بشعبنا الجنوبي نحو حياة أقل بؤساً وفقراً وتجويعاً ومعاناتٍ، وأكثر حريةً واستقراراً وانفتاحاً على المستقبل.
وبخصوص الموضع أعلاه فإنني أتقدم إليكم بطلب إعفائي من المهمة التي أسندتموها لي بموجب قراركم رقم (34) لعام 2021م، بتاريخ 29/6/2021م والقاضي بتكليفي بمهمة رئاسة المؤسسة الجنوبية للدراسات والبحوث الاستراتيجية، نظراً للأسباب والظروف التي شرحتها لكم في رسالتي التفصيلية الخاصة الموجهة إليكم منذ نحو أسبوع وألخص هذه الأسباب والظروف في التالي:
1. ارتباطي بمهمات والتزامات علمية وأكاديمية تستدعي مني الكثير من الجهود والوقت للإيفاء بها.
2. وجود عدد من المشاريع البحثية ومسودات الكتب المتنوعة (الفلسفية والأدبية والسياسية) التي تستغرق معظم وقتي ولا تمنحني الفرصة للإيفاء بالمهمات التي ينبغي أن تقوم بها المؤسسة ـ بموجب لائحتها الداخلية التي صدرت بتوقيعكم.
3. وجود ما يكفي من المراكز البحثية والدراسية في الداخل ما يغني عن وجود أية مؤسسات أو مراكز بحثية ودراسية في الخارج كموؤسستنا التي تعاني من مصاعب كثيرة في عملها.
4. أسباب وظروف شخصية تعرضت لها في رسالتي المطولة إليكم.
لقد قامت المؤسسة بمجموعة من الأنشطة والفعاليات ونفذت الكثير من المهمات في ظل الظروف والإمكانيات المتاحة أمامها، (مرفق لكم ملخصاً بها)، ولا يسعنى إلا أن أتقدم بالتحية والتقدير للزملاء الذين رافقوني في العمل بالمؤسسة وإنجاح أنشطتها في ظل أصعب الظروف وأكثرها شحةً وقسوة، ونحن نرى أن التحديات الكبيرة والجادة أمام مجلسنا الانتقالي اليوم تتمحور في الداخل الجنوبي، وما دورنا نحن كأنصار للمجلس في الخارج سوى الدعم والمساندة بفعل البعد الجغرافي وضعف الحصول على البيانات والمعلومات والتواصل مع الناس مباشرة على الأرض.
وأعلمكم بأننا سنظل كما عهدتمونا داعمين أوفياء لنهج المجلس في قيادة نضالات شعبنا وهو يتصدى لسياسات الظلم والإفقار والتجويع وحرب الخدمات التي يعاني منها منذ انتصاره التاريخي في العام 2015م، ومواصلة النضال من أجل تحقيق تطلعاته في استرجاع الحرية والاستقلال واستعادة دولته الجنوبية كاملة السيادة على الأرض الجنوبية بحدود 21 مايو 1990م.
أرجو قبول طلبي هذا وأتمنى لكم الصحة والسعادة والتوفيق والسداد
د. عيدروس نصر النقيب
شيفـــــيلد المملكة المتحدة
 بتاريـــخ 2 يناير 2025م

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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