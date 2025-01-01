الرياضة - 01:06 - اعرف حتدفع كام.. رابط تحميل تطبيق تليفوني الجمارك - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:06 - اعرف حتدفع كام.. رابط تحميل تطبيق تليفوني الجمارك - أخبار كلمتك

قوات امنية تمنع الاحتفال براس السنة في عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

قوات امنية تمنع الاحتفال براس السنة في عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

معلمين، تامر حسني يشعل حماس جمهوره بحفل دبي مع نانسي عجرم (فيديو) - أخبار كلمتك

معلمين، تامر حسني يشعل حماس جمهوره بحفل دبي مع نانسي عجرم (فيديو) - أخبار كلمتك

كده كفاية، جورج وسوف يتحدى العمر ويتألق في حفله بدبي (فيديو) - أخبار كلمتك

كده كفاية، جورج وسوف يتحدى العمر ويتألق في حفله بدبي (فيديو) - أخبار كلمتك

في أول دقائق 2025، كتائب القسام تطلق رشقة صاروخية تجاه الاحتلال وصافرات الإنذار تدوي - أخبار كلمتك

في أول دقائق 2025، كتائب القسام تطلق رشقة صاروخية تجاه الاحتلال وصافرات الإنذار تدوي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - الجمل: ستحظى بوقت ممتع.. توقعات الأبراج و حظك اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - الجمل: ستحظى بوقت ممتع.. توقعات الأبراج و حظك اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الكشف عن شخص يقوم بارسال صور زوجته لاصدقائه - أخبار كلمتك

الكشف عن شخص يقوم بارسال صور زوجته لاصدقائه - أخبار كلمتك

فلسطين تدعو المجتمع الدولي لسرعة التدخل لرفع المعاناة عن شعبها - أخبار كلمتك

فلسطين تدعو المجتمع الدولي لسرعة التدخل لرفع المعاناة عن شعبها - أخبار كلمتك

في استجابة لكلمتك، المالية والاتصالات تكشفان تفاصيل رسوم الموبايلات المستوردة من الخارج - أخبار كلمتك

في استجابة لكلمتك، المالية والاتصالات تكشفان تفاصيل رسوم الموبايلات المستوردة من الخارج - أخبار كلمتك

عودة أمين عمر، حكام مباريات اليوم الأربعاء بالدوري المصري - أخبار كلمتك

عودة أمين عمر، حكام مباريات اليوم الأربعاء بالدوري المصري - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

قوات امنية تمنع الاحتفال براس السنة في عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قوات امنية تمنع الاحتفال براس السنة في عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

قوات امنية تمنع الاحتفال براس السنة في عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 01:02 صباحاً - كلمتك/خاص:

قامت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بإدارة أمن العاصمة عدن بتنفيذ خطة أمنية لضبط المتعاطين والمروجين للخمر والمخدرات خلال احتفالات رأس السنة، ولحفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة، تحت اشراف مدير ادارة مكافحة المخدرات العقيد علي الزميلي، وبقيادة نائب مدير ادارة مكافحة المخدرات المقدم إيهاب علي أحمد، ورئيس التحريات العقيد غسان عبدالرزاق،

 

تأتي هذه الحملة بإشراف مباشر من مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر الشعيبي، بالاشتراك مع شعبة الاداب بقيادة العقيد عبدالناصر السقاف، وقسم تحريات البحث الجنائي بمحافظة عدن، والعمليات المشتركة، ومدراء اقسام الشرطة في المحافظة، من خلال اقامة نقاط أمنية في كافة المديريات.

ولازالت الحملة الأمنية مستمرة حتى اللحظة في مديريات العاصمة عدن.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

الرئيس علي ناصر يهنئ الشعب اليمني والشعوب العربية والعالم بمناسبة العام الجديد 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق