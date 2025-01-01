قوات امنية تمنع الاحتفال براس السنة في عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

قامت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بإدارة أمن العاصمة عدن بتنفيذ خطة أمنية لضبط المتعاطين والمروجين للخمر والمخدرات خلال احتفالات رأس السنة، ولحفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة، تحت اشراف مدير ادارة مكافحة المخدرات العقيد علي الزميلي، وبقيادة نائب مدير ادارة مكافحة المخدرات المقدم إيهاب علي أحمد، ورئيس التحريات العقيد غسان عبدالرزاق،

تأتي هذه الحملة بإشراف مباشر من مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر الشعيبي، بالاشتراك مع شعبة الاداب بقيادة العقيد عبدالناصر السقاف، وقسم تحريات البحث الجنائي بمحافظة عدن، والعمليات المشتركة، ومدراء اقسام الشرطة في المحافظة، من خلال اقامة نقاط أمنية في كافة المديريات.

ولازالت الحملة الأمنية مستمرة حتى اللحظة في مديريات العاصمة عدن.