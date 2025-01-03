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صحيفة اسرا ئيلية تكشف: هذا ما سيفعله ترامب بالح وثيين فور دخوله البيت الأبيض - أخبار كلمتك

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صحيفة اسرا ئيلية تكشف: هذا ما سيفعله ترامب بالح وثيين فور دخوله البيت الأبيض - أخبار كلمتك

صحيفة اسرا ئيلية تكشف: هذا ما سيفعله ترامب بالح وثيين فور دخوله البيت الأبيض - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 3 يناير 2025 01:17 صباحاً - كلمتك/

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يخطط لتكثيف العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن بمجرد توليه منصب الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني.

وأفادت الصحيفة، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن الإدارة الجديدة تسعى لزيادة النشاط العسكري، بما في ذلك الضربات الجوية، لمواجهة تهديدات الحوثيين المتصاعدة.

وأكد مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن ترامب قد يعيد إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية بوزارة الخارجية، معتبراً أن إزالة الحوثيين من القائمة كان قراراً خاطئاً اتخذه الرئيس جو بايدن في عام 2021.

وفي تعليق مماثل، قال إليوت أبرامز، المبعوث الأميركي السابق بشأن إيران، إن ترامب لن يتسامح مع الهجمات الحوثية على السفن البحرية الأميركية باستخدام الصواريخ الإيرانية. وأشار إلى أن ترامب قد يرد بقوة أكبر على الحوثيين، مع توجيه تحذير صريح لإيران بأنها ستواجه ضربات مباشرة إذا تسبب صاروخ إيراني في مقتل أميركي.

يأتي هذا في وقت كثفت فيه إدارة بايدن، خلال الشهر الماضي، ضرباتها الجوية ضد أهداف الحوثيين، في تحول لافت في الاستراتيجية الأميركية تجاه اليمن.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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