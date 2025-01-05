الرياضة - 02:56 - قصف إسرائيلي يستهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 02:56 صباحاً - أصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال، مساء اليوم امس السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة "تمراز" قرب أبراج عين جالوت في مخيم النصيرات، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين، إضافة لتضرر منزل مجاور يعود لعائلة "السباخي.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدة أحياء وحارات فيها وسط تحليق لطائرة استطلاع في الأجواء، ما أدى لاندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.