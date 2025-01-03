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مقتل شخص اثناء بحثه عن الاثار - أخبار كلمتك

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مقتل شخص اثناء بحثه عن الاثار - أخبار كلمتك

مقتل شخص اثناء بحثه عن الاثار - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 3 يناير 2025 09:17 صباحاً - كلمتك/خاص:

شهدت مديرية ميفعة عنس بمحافظة ذمار حادثة مأساوية، حيث لقي مواطن حتفه إثر سقوط صخرة كبيرة عليه أثناء قيامه بالحفر بحثاً عن آثار وكنوز في إحدى مناطق المديرية.

وذكرت مصادر محلية أن الحادثة وقعت في حيث كان المواطن يحفر تحت صخرة كبيرة على أمل العثور على آثار أو كنوز مدفونة، إلا أن الصخرة فجأة انهارت عليه، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وأكدت المصادر أن الحفر عن الآثار بطرق غير قانونية يشكل خطراً كبيراً على حياة الأشخاص، خاصة وأن هذه الأنشطة تتم غالباً في مناطق غير آمنة، وتستخدم فيها أدوات بدائية قد تؤدي إلى انهيارات أرضية أو سقوط صخور.

ودعت السلطات المحلية المواطنين إلى التوقف عن مثل هذه الممارسات غير القانونية، والتي لا تؤدي إلا إلى خسائر في الأرواح والممتلكات، مؤكدة أن البحث عن الآثار يجب أن يتم بطرق علمية ومنظمة، وبإشراف الجهات المختصة.
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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