مقتل شخص اثناء بحثه عن الاثار - أخبار كلمتك

شهدت مديرية ميفعة عنس بمحافظة ذمار حادثة مأساوية، حيث لقي مواطن حتفه إثر سقوط صخرة كبيرة عليه أثناء قيامه بالحفر بحثاً عن آثار وكنوز في إحدى مناطق المديرية.

وذكرت مصادر محلية أن الحادثة وقعت في حيث كان المواطن يحفر تحت صخرة كبيرة على أمل العثور على آثار أو كنوز مدفونة، إلا أن الصخرة فجأة انهارت عليه، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وأكدت المصادر أن الحفر عن الآثار بطرق غير قانونية يشكل خطراً كبيراً على حياة الأشخاص، خاصة وأن هذه الأنشطة تتم غالباً في مناطق غير آمنة، وتستخدم فيها أدوات بدائية قد تؤدي إلى انهيارات أرضية أو سقوط صخور.

ودعت السلطات المحلية المواطنين إلى التوقف عن مثل هذه الممارسات غير القانونية، والتي لا تؤدي إلا إلى خسائر في الأرواح والممتلكات، مؤكدة أن البحث عن الآثار يجب أن يتم بطرق علمية ومنظمة، وبإشراف الجهات المختصة.

