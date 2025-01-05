وزير سابق يعلق على جريمة قتل والد الصحفية غدير الشرعبي .. ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

علق وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح على جريمة قتل والد الصحفية غدير الشرعبي .
وقال فتح: جريمة قتل والد الصحفية غدير الشرعبي تمت من قبل متهم ينتمي للمؤسسة العسكرية حسب مايشير اليه الاعلام وتعرفت علية ابنة المغدور به.
واضاف : لايوجد اي مبرر للجهات العسكرية والامنية في تعز لضبط المتهم كونه يحمل رقما عسكريا تم نشره ومعروف الجهة التي ينتمي اليها عسكريا..
وتابع أن التعذر بقلة الامكانيات عذر اقبح من الذنب ومشاركة في التغطية على الجاني والمساعدة في هروبه من فعلته الشنعاء.
تكررت الحوادث المماثلة في تعز وتكررت اعذار السلطات الامنية هناك..
واختتم: والد غدير الشرعبي سيكون القشة الي ستقسم ضهر البعير...كما يقاااال.
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