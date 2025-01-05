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وزير سابق يعلق على جريمة قتل والد الصحفية غدير الشرعبي .. ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

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وزير سابق يعلق على جريمة قتل والد الصحفية غدير الشرعبي .. ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

وزير سابق يعلق على جريمة قتل والد الصحفية غدير الشرعبي .. ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 5 يناير 2025 10:42 صباحاً - كلمتك/ خاص

علق وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح على جريمة قتل والد الصحفية غدير الشرعبي .

وقال فتح: ‏جريمة قتل والد الصحفية غدير الشرعبي تمت من قبل متهم ينتمي للمؤسسة العسكرية حسب مايشير اليه الاعلام وتعرفت علية ابنة المغدور به.

واضاف : لايوجد اي مبرر للجهات العسكرية والامنية في تعز لضبط المتهم كونه يحمل رقما عسكريا تم نشره ومعروف الجهة التي ينتمي اليها عسكريا..

وتابع أن التعذر بقلة الامكانيات عذر اقبح من الذنب ومشاركة في التغطية على الجاني والمساعدة في هروبه من فعلته الشنعاء.
تكررت الحوادث المماثلة في تعز وتكررت اعذار السلطات الامنية هناك..

واختتم: والد غدير الشرعبي سيكون القشة الي ستقسم ضهر البعير...كما يقاااال.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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