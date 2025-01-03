مقتل العشرات بينهم قيادات في صنعاء - أخبار كلمتك

كشفت إحصائية حديثة عن خسائر فادحة تكبدتها ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث بلغ عدد قتلاها 57 مقاتلاً، أغلبهم من الضباط.

واستندت الإحصائية إلى بيانات نشرتها وسائل إعلام تابعة للميليشيا، والتي أعلنت عن تشييع جثامين هؤلاء المقاتلين في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأظهرت الأرقام أن شهر ديسمبر شهد ثاني أعلى معدل خسائر في صفوف الحوثيين خلال عام 2024، بعد شهر يناير الذي سقط فيه 80 قتيلاً. كما لوحظ ارتفاع ملحوظ في نسبة الضباط بين القتلى، حيث بلغت نسبة الضباط إلى الأفراد العاديين حوالي 82%.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار الضغط على ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات، وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

