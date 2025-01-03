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مقتل العشرات بينهم قيادات في صنعاء - أخبار كلمتك

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مقتل العشرات بينهم قيادات في صنعاء - أخبار كلمتك

مقتل العشرات بينهم قيادات في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 3 يناير 2025 09:17 صباحاً - كلمتك/خاص:

كشفت إحصائية حديثة عن خسائر فادحة تكبدتها ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث بلغ عدد قتلاها 57 مقاتلاً، أغلبهم من الضباط.

واستندت الإحصائية إلى بيانات نشرتها وسائل إعلام تابعة للميليشيا، والتي أعلنت عن تشييع جثامين هؤلاء المقاتلين في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأظهرت الأرقام أن شهر ديسمبر شهد ثاني أعلى معدل خسائر في صفوف الحوثيين خلال عام 2024، بعد شهر يناير الذي سقط فيه 80 قتيلاً. كما لوحظ ارتفاع ملحوظ في نسبة الضباط بين القتلى، حيث بلغت نسبة الضباط إلى الأفراد العاديين حوالي 82%.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار الضغط على ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات، وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
 

 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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