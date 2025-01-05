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جيش الاحتلال يتوغل في بلدتين جنوب لبنان - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يتوغل في بلدتين جنوب لبنان - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يتوغل في بلدتين جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 11:25 صباحاً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مكونة من 20 جنديًّا تقريبًا توغلت بين عيتا الشعب ورميش الحدوديتين في جنوب لبنان، ثم انسحبت إلى الأراضي الإسرائيلية.

جيش الاحتلال يتوغل جنوب لبنان 

وفي السياق ذاته أعلنت قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة، في بيان، أن جرافة تابعة لجيش الاحتلال دمرت برميلا أزرق يمثل خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل في اللبونة.

 

جيش الاحتلال يدمر نقاط مراقبة للجيش اللبناني واليونيفيل 

وقالت قوات اليونيفيل في بيانها: "جرافة تابعة لجيش الاحتلال دمرت برج مراقبة تابع للجيش اللبناني بجوار موقع لليونيفيل في اللبونة"، مؤكدة أن هناك تدمير متعمد ومباشر من جانب جيش الاحتلال لممتلكات اليونيفيل والبنية الأساسية التي تخص  الجيش اللبناني وهو يشكل انتهاكًا صارخًا للقرار 1701 والقانون الدولي.

 

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وأمس السبت أكدت وكالة الأنباء اللبنانية، توغل دبابات إسرائيلية في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن هناك تحليقا للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء مناطق عدة جنوبي لبنان.

ويشار إلى أن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أكد الثلاثاء الماضي، تلقي 300 شكوى منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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