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واشنطن تبحث وقف إطلاق النار في غزة وتشكر القاهرة - أخبار كلمتك

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واشنطن تبحث وقف إطلاق النار في غزة وتشكر القاهرة - أخبار كلمتك

واشنطن تبحث وقف إطلاق النار في غزة وتشكر القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 07:24 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الأحد، أن الوزير أنتوني بلينكن ناقش مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، جهود وقف إطلاق النار بغزة.

وأضافت أن بلينكن وعبد العاطي، بحثا إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

كما أعرب الوزير عن تقديره للدور الذي تواصل القاهرة لعبه لتأمين السلام في المنطقة، مشددًا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر.

أتت هذه التطورات بعدما أفادت مصادر "العربية/الحدث" بأن بعض الملفات العالقة بمحادثات غزة بالدوحة قد شهدت أجواء إيجابية وتقدم.

وأضافت أن حركة حماس تعاطت بإيجابية ومرونة في ملف المحتجزين لديها.

كما نقلت المصادر توقعات بأن يشهد منتصف الأسبوع الجاري إنجاز كافة الملفات بين حماس وإسرائيل.

 خطة اليوم التالي

جاء هذا بعدما أعلنت الإدارة الأمريكية عن خطة اليوم التالي في القطاع. إذ أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الجمعة، أن بلاده عملت على خطة "اليوم التالي" لحرب غزة مع عدد من الشركاء.

كما تابع أن واشنطن أمضت أشهرا في العمل على خطة ما بعد الحرب مع العديد من دول المنطقة، وخاصة الشركاء العرب، مضيفًا "إذا لم تتح لنا الفرصة للبدء في محاولة تنفيذه من خلال اتفاق وقف إطلاق النار في الأسبوعين المقبلين، فسنسلمه إلى إدارة دونالد ترامب القادمة، ويمكنها أن تقرر ما إذا كانت ستمضي قدمًا في هذا الاتفاق أم لا".

إلى ذلك، توقع الوزير الأمريكي انتهاء الحرب في قطاع غزة وفقا للشروط التي وضعت في اتفاقية وقف إطلاق النار التي طرحها الرئيس جو بايدن في أواخر مايو 2024، ومكونة من 3 مراحل مقترنة بإطلاق سراح المحتجزين في غزة بـ"وقف إطلاق نار كامل وشامل".

وقال: "نبذل كل ما في وسعنا لإيجاد طريقة لإنهاء الحرب من خلال استعادة الأسرى والتوصل إلى وقف لإطلاق النار".

جاء هذا التصريح بعد يوم من إعلان حركة حماس عن استئناف المحادثات في الدوحة، مبينة أن جولة المفاوضات الحالية تركز على وقف النار التام، وعودة النازحين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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