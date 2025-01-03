اسرائيل تكشف تفاصيل تعرضها لهجوم حو ثي وسقوط جرحى - أخبار كلمتك

قال الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل وجنوبها بعد إطلاق صاروخ من #اليمن و صاروخ من #اليمن اخترق الأجواء الإسرائيلية وحاولنا اعتراضه

واضاف: اعترضنا صاروخا أطلق من #اليمن بعد اختراقه الأجواء الإسرائيلية وسقوط شظايا صواريخ في منطقة موديعين قضاء القدس ونحقق في الأمر

واختتمت: اعترضنا مسيرة أطلقت من #اليمن قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية



وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار دوت في أكثر من 150 مدينة وبلدة في إسرائيل بعد رصد الصاروخ اليمني

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: إصابة 12 شخصا خلال الهروب للملاجئ و9 جراء الهلع بعد اختراق صاروخ يمني أجواء إسرائيل

واضافت: إصابة 12 إسرائيلية خلال محاولة الهروب إلى الملاجئ و9 آخرين جراء الهلع