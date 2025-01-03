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اسرائيل تكشف تفاصيل تعرضها لهجوم حو ثي وسقوط جرحى - أخبار كلمتك

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اسرائيل تكشف تفاصيل تعرضها لهجوم حو ثي وسقوط جرحى - أخبار كلمتك

اسرائيل تكشف تفاصيل تعرضها لهجوم حو ثي وسقوط جرحى - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 3 يناير 2025 09:37 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل وجنوبها بعد إطلاق صاروخ من #اليمن و صاروخ من #اليمن اخترق الأجواء الإسرائيلية وحاولنا اعتراضه

واضاف: اعترضنا صاروخا أطلق من #اليمن بعد اختراقه الأجواء الإسرائيلية وسقوط شظايا صواريخ في منطقة موديعين قضاء القدس ونحقق في الأمر

واختتمت: اعترضنا مسيرة أطلقت من #اليمن قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية


وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار دوت في أكثر من 150 مدينة وبلدة في إسرائيل بعد رصد الصاروخ اليمني

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: إصابة 12 شخصا خلال الهروب للملاجئ و9 جراء الهلع بعد اختراق صاروخ يمني أجواء إسرائيل

واضافت: إصابة 12 إسرائيلية خلال محاولة الهروب إلى الملاجئ و9 آخرين جراء الهلع

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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