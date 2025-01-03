الكشف عن حقيقة استقالة وزير الكهرباء بعدن - أخبار كلمتك

أكد الكاتب الصحفي محمد المسبحي، أنه لن ينجح أي وزير كهرباء في حل أزمة انقطاع الكهرباء.

وكتب عبر "فيس بوك" :"يبدو أن شتاء هذا العام لم يحمل سوى المزيد من الإزعاج حتى وصل الأمر إلى تسريب وزير الكهرباء لقرار استقالته في محاولة يائسة لامتصاص غضب الشارع سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو على أرض الواقع".

وأضاف: "في ظل هذا الوضع الخدمي الكارثي من الطبيعي أن نسمع عن تسريبات كهذه أو أن يلتزم الوزير الصمت ليس لأنه ناجح أو واثق في قدرته على الحل بل لأنه غارق في أزمة لا يرى لها مخرج مع استنفاذ كل الأعذار ولم يبقَ شيء يبرر الإخفاقات المتكررة نحن ننتقل من فشل إلى فشل ومن فساد إلى فساد ومن سوء إدارة إلى ما هو أسوأ وكأننا عالقون في دائرة مفرغة من الخيبات التي لا نهاية لها".

وتابع :"لقد قلتها لكم مرارا أي وزير للكهرباء في أي حكومة سابقة أو حالية أو حتى مستقبلية لن يتمكن من حل أزمة انقطاع الكهرباء في عدن هذا ليس حكم متحيز بل استنتاج مرير من واقع سياسي متشابك مع فساد مستوطن".

واختتم :"أي حزب أو مكون سياسي يطمح إلى تولي حقيبة الكهرباء يقع في بحر السذاجة فمن يقبل بهذه المهمة عليه أن يكون مستعد لتحمل غضب الناس الذين ضاقوا ذرعا بالأعذار المتكررة والفشل المتراكم. إدارة ملف الكهرباء ليست مجرد مهمة إدارية بل تحدي سياسي معقد يتطلب إرادة حقيقية للتغيير الجذري وهو ما يبدو بعيد المنال في ظل هذه الظروف".

