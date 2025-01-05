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مدير عام الشيخ عثمان يطلع على اعمال الصيانة  و أسباب ضعف المياه في الممدارة - أخبار كلمتك

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مدير عام الشيخ عثمان يطلع على اعمال الصيانة  و أسباب ضعف المياه في الممدارة - أخبار كلمتك

مدير عام الشيخ عثمان يطلع على اعمال الصيانة  و أسباب ضعف المياه في الممدارة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 5 يناير 2025 12:02 مساءً - خاص /كلمتك

تفقد مدير عام مديرية الشيخ عثمان الدكتور /وسام معاوية سعيد سالم شارع اليمانية وجولة اليمانية لمتابعة اعمال الصيانة للمنطقة الثانية للمياه والاطلاع على أسباب الضعف للمياه في بعض مناطق المديرية : (الممدارة ، اليمانية ، الطيارين ، وشيخ الدويل ..) بمديرية

الشيخ عثمان .

وفي الزيارة استمع معاوية مدير عام المديرية من نائب مدير المنطقة الثانية للمياه - لشؤون الصيانة الى شرح عن اعمال الصيانة في شارع اليمانية ، وتفقد الشبكة الرئيسية وصمامات الشبكة .

وفي الزيارة أوضح نائب مدير المنطقة الثانية للمياه لشؤون الصيانة فيصل الشعبي عن  أسباب الضعف للمياه في حي الطيارين واليمانية نتيجة للضعف العام للمياه (كميات المياه غير كافية ) بسبب انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة في الحقول ، الامر الذي ادى الى تفاقم مشكلة ضعف المياه عن بعض المناطق ، وزيادة المعاناة للمواطنين، مشيرا الى رفع مقترح الى السلطة المحلية بالمديرية  بعمل مضخة لمعالجة ضعف المياه في منطقة شيخ الدويل .

وفي الزيارة شدد معاوية  مدير عام المديرية على ضرورة المتابعة المستمرة لاستكمال أعمال الصيانة  وتفقد خطوط الشبكة العامة للمياه وصمامات الشبكة ، لاسيما في المناطق المتضررة ،مؤكدا أهتمام قيادة السلطة المحلية بالمديرية ومتابعتها لمعالجة ضعف أو إنقطاع المياه عن بعض مناطق المديرية ، والتي شكا منها عدد من المواطنين بالمديرية .

رافق الزيارة نائب مدير المنطقة الثانية لشؤون التشغيل نديم عبد الوهاب .

منيف عبد الغفور

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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