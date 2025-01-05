مدير عام الشيخ عثمان يطلع على اعمال الصيانة  و أسباب ضعف المياه في الممدارة - أخبار كلمتك

تفقد مدير عام مديرية الشيخ عثمان الدكتور /وسام معاوية سعيد سالم شارع اليمانية وجولة اليمانية لمتابعة اعمال الصيانة للمنطقة الثانية للمياه والاطلاع على أسباب الضعف للمياه في بعض مناطق المديرية : (الممدارة ، اليمانية ، الطيارين ، وشيخ الدويل ..) بمديرية

الشيخ عثمان .

وفي الزيارة استمع معاوية مدير عام المديرية من نائب مدير المنطقة الثانية للمياه - لشؤون الصيانة الى شرح عن اعمال الصيانة في شارع اليمانية ، وتفقد الشبكة الرئيسية وصمامات الشبكة .

وفي الزيارة أوضح نائب مدير المنطقة الثانية للمياه لشؤون الصيانة فيصل الشعبي عن أسباب الضعف للمياه في حي الطيارين واليمانية نتيجة للضعف العام للمياه (كميات المياه غير كافية ) بسبب انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة في الحقول ، الامر الذي ادى الى تفاقم مشكلة ضعف المياه عن بعض المناطق ، وزيادة المعاناة للمواطنين، مشيرا الى رفع مقترح الى السلطة المحلية بالمديرية بعمل مضخة لمعالجة ضعف المياه في منطقة شيخ الدويل .

وفي الزيارة شدد معاوية مدير عام المديرية على ضرورة المتابعة المستمرة لاستكمال أعمال الصيانة وتفقد خطوط الشبكة العامة للمياه وصمامات الشبكة ، لاسيما في المناطق المتضررة ،مؤكدا أهتمام قيادة السلطة المحلية بالمديرية ومتابعتها لمعالجة ضعف أو إنقطاع المياه عن بعض مناطق المديرية ، والتي شكا منها عدد من المواطنين بالمديرية .

رافق الزيارة نائب مدير المنطقة الثانية لشؤون التشغيل نديم عبد الوهاب .

منيف عبد الغفور