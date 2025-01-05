داليا الحزاوي: إطلاق موقع «توت» يعكس حرص وزارة الثقافة على نشر المعرفة بشكل عصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 11:56 صباحاً - أشادت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بالموقع الإلكتروني المجاني «توت»، الذي أطلقته وزارة الثقافة لدعم القراءة والثقافة بين فئات المجتمع المختلفة وخاصة الأطفال من خلال تعزيز الثقافة الرقمية، حيث يعنى الموقع بنشر كتب للأطفال وكذلك أعمال الحاصلين علي جائزة الدولة للمبدع الصغير.

وزارة الثقافة تطلق موقع توت المجاني

وأضافت الخبيرة الأسرية داليا الحزاوي: إن إطلاق هذا الموقع يعكس اهتمام وزارة الثقافة بنشر الثقافة والمعرفة بشكل مواكب للعصر ومبتكر، فقد أصبحت القصص والكتب الإلكترونية في السنوات الأخيرة أكثر طلبًا بما تتضمنه من سهولة الوصول إليها عبر الإنترنت، وأيضًا بديل مناسب بعد ارتفاع أسعار القصص الورقية.

قراءة القصص وسيلة تربوية وتعليمية

واستكملت: قراءة القصص للأبناء ليست وسيلة ترفيه فقط، بل هي وسيلة تربوية وتعليمية ولغرس القيم الأخلاقية فضلًا عن أهميتها في تطوير مهارات الأبناء اللغوية و الاجتماعية وتحفيز الخيال والإبداع وتحسين مهارات الكتابة.

وأردفت: «عادةً قراءة حدوتة ما قبل النوم من العادات الجميلة التي تقوي العلاقة بين الآباء والأبناء فيجب أن نحرص علي إحياء تلك العادة من خلال الاستفادة من القصص المتواجدة على موقع توت، خصوصًا أن هذا الجيل يكره الأوامر والتوجيه المباشر ويمكن من خلال القصص تقديم النصائح والعبر بشكل غير مباشر وممتع.

الإطلاق التجريبي للموقع الإلكتروني الجديد توت

وقد أعلنت وزارة الثقافة عن الإطلاق التجريبي للموقع الإلكتروني الجديد «توت»، الذي يُعنى بنشر إصدارات الوزارة من كتب الأطفال، مجلة «قطر الندى»، وأعمال الحاصلين على جائزة الدولة للمبدع الصغير.

ويتبع الموقع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويضم في إصداره التجريبي نحو 100 كتاب متنوع من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل، ومجلة قطر الندى، ويهدف إلى تعزيز الإبداع وتنمية حب القراءة لدى النشء.

ويقدم الموقع تجربة تفاعلية سهلة الاستخدام، تجمع بين التصميم الجذاب والمحتوى الهادف، بما يسهم في جذب المزيد من القراء وتعزيز مكانة الثقافة في حياتهم اليومية، وللاطلاع على الموقع وزيارة مكتبته الرقمية، يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://tootapp.online/.