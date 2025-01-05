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تعرف على أسباب اعتذار هشام عباس عن حفل تكريم الموسيقار الراحل أحمد الحجار - أخبار كلمتك

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تعرف على أسباب اعتذار هشام عباس عن حفل تكريم الموسيقار الراحل أحمد الحجار - أخبار كلمتك

تعرف على أسباب اعتذار هشام عباس عن حفل تكريم الموسيقار الراحل أحمد الحجار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 11:50 صباحاً - اعتذر الفنان هشام عباس عن عدم المشاركة فى حفل تكريم الموسيقار الراحل أحمد الحجار الذى يقام تحت رعاية وزارة الثقافة على المسرح الكبير بدار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد فى إطار مشروع ١٠٠ سنة غنا.

 

وذلك بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، واضطر للاعتذار عن حفله في دار الأوبرا المصرية المقامة لتكريم الفنان الراحل أحمد الحجار.

قال هشام عباس: “الحمد لله على كل شيء، أعاني من التهاب حاد في الحنجرة نتيجة تعرضي لبرد شديد بعد إحياء حفلتين في ليلة رأس السنة، بعدها ابتدا صوتي يروح ذهبت إلى الطبيب الذي أكد ضرورة التزامي بالراحة التامة لمدة 20 يومًا بدون كلام”.

 

ويقام حفل تكريم الموسيقار أحمد الحجار بمشاركة شقيقه على الحجار، ونجل شقيقه أحمد الحجار، والفنانة أنوشكا، ويبدأ الحفل غدًا فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

 

أحمد الحجار

أحمد الحجار نشأ في عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى، وهو "إبراهيم الحجار"، وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان.

عزف أغنية "يا مسهرني" لأول مرة في حياته، وذلك عندما كان في الثانوية العامة، لافتا إلى أنه كان يتعلم من دروس والده لأخيه.

 

والتحق أحمد الحجار بكلية التربية الموسيقية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو، كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.

 

وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن "اعذريني" ﻷخيه على الحجار، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم "أمريكا شيكا بيكا".

ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية "عود" هى بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.

وقدم خلال مسيرته الفنية الكثير من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا؛ سواء أغانٍ أو أعمال درامية، وكان من بينها: خيوط الشمس، وخالتي صفية والدير، ورصاصة في القلب.

وأحمد الحجار ينعته محبوا الموسيقى بلقب “صوت النيل” وهو الشقيق الأصغر للفنان علي الحجار، درس في معهد الموسيقى العربية، وورث عن أبيه إبراهيم الحجار أحد أبرز المطربين في القرن العشرين عشق الفن والموسيقى.

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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