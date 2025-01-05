مشاهير العرب - إصابة المطرب هشام عباس بـ التهاب في الحنجرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 11:41 صباحاً - تعرض الفنان هشام عباس لوعكة صحية مفاجئة، خلال الساعات القليلة الماضية، مما جعلته يقدم اعتذرًا رسميا عن عدم مشاركته في حفل 100 سنة، المقرر إقامته اليوم بدار الأوبر المصرية.

مرض هشام عباس

وقال الفنان هشام عباس في تصريحات صحفية إنه أصيب بالتهاب في الحنجرة، نتيجة تعرضه لبرد شديد بعد إحياء حفلتين في ليلة رأس السنة.

ولفت إلى أن الطبيب الخاص به أمره بالراحة التامة وعدم التحدث كثيرًا خلال الفترة الحالية، وذلك حتى يتماثل للشفاء التام، مطالبا الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل.

اعتذار هشام عباس عن حفلات 100 سنة غنا

واعتذر الفنان هشام عباس عن حفله الذي كان من المقرر إحياءه اليوم بدار الأوبرا المصرية ضمن حفلات 100 سنة غنا لتكريم الفنان أحمد الحجار، والتي أطلقها المطرب علي الحجار.

آخر حفلات هشام عباس

وأحيا هشام عباس مؤخرا، حفلا غنائيا ضخما، بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 32، وقدم مجموعة كبيرة من أغانيه المميزة، والتي تفاعل معها الجمهور.