تعرف على موعد ومكان عزاء والد الفنانة ألفت عمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 11:30 صباحاً - تستقبل الفنانة ألفت عمر العزاء في والدها غدًا الاثنين بمسجد عمر مكرم بعد وفاته أمس وتشييع جنازته فى مدينة المنصورة.

وكانت الفنانة ألفت عمر، أعلنت وفاة والدها، الذي مر بوعكة صحية شديدة، نتج عنها زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم.

وفاة والد الفنانة ألفت عمر

وقالت عبر صفحتها الشخصية بـ"فيس بوك": "مات أبي مات أعظم الرجال مع السلامة يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي".

وكانت الفنانة ألفت عمر، طلبت أول أمس الجمعة من جمهورها الدعاء لوالدها، الذي يمر بوعكة صحية شديدة، نتج عنها زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم، مشيرةً أنها تتمنى له التعافي في أقرب وقت.

ووجهت ألفت عمر عبر حسابها بـ"فيس بوك"، رسالة لجمهورها قائلة: “والله مكسوفه أفضل أزن عليكم كل شوية وأقولكم ادعو لبابا يقوم بالسلامة.. من الوعكة الكبيرة دي بس ماليش غيركم والنهاردة الجمعة يوم مبارك والدعوات فيه مستجابة”.

وتابعت: "افتكروه في دعائكم ربنا يشفيه ويعافيه وجسمه يستجيب وثاني أكسيد الكربون يقل في الدم شفاء لا يغادر سقمًا.. ربنا يفرح قلبكم يا رب آمين".

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