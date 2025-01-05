ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول ومانشستر يونايتد وموقف محمد صلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 11:50 صباحاً - ترتيب هدافي الدوري الانجليزي، اقترب هالاند مهاجم مانشستر سيتي من عرش محمد صلاح في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعدما أحرز هالاند ثنائية أمام وست هام يونايتد التي انتهت بفوز السيتي 4-1 بالجولة العشرين.

ويستعد محمد صلاح لخوض مباراة مع ليفربول الليلة أمام مانشستر يونايتد في قمة الجولة العشرين من البريميرليج.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد 17 هدفا بفارق هدف واحد عن هالاند.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

محمد صلاح ليفربول 17 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 16 هدفا

أليكسندر إيساك نيوكاسل يونايتد 13 هدفا

بريان مبيومو برينتفورد 13 هدفا

كول بالمر تشيلسي 13 هدفا

كريس وود نوتينغهام فورست 11 هدفا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 10 أهداف

يوان ويسا برينتفورد 9 أهداف

نيكولاس جاكسون تشيلسي 9 أهداف

أولي واتكينز أستون فيلا 8 أهداف

لويس دياز ليفربول 8 أهداف

جيمس ماديسون توتنهام هوتسبير 8 أهداف

ويتصدر ليفربول قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراته الليلة أمام مانشستر يونايتد في قمة الجولة العشرين من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول ومانشستر يونايتد

1 ليفربول 45 نقطة

2 آرسنال 40 نقطة

3 نوتينغهام فورست 37 نقطة

4 تشيلسي 36 نقطة

5 نيوكاسل يونايتد 35 نقطة

6 مانشستر سيتي 34 نقطة

7 بورنموث 33 نقطة

8 أستون فيلا 32 نقطة

9 فولهام 29 نقطة

10 برايتون 28 نقطة

11 برينتفورد 27 نقطة

12 توتنهام هوتسبير 24 نقطة

13 وست هام يونايتد 23 نقطة

14 مانشستر يونايتد 22 نقطة

15 كريستال بالاس 21 نقطة

16 إيفرتون 17 نقطة

17 وولفرهامبتون 16 نقطة

18 إبسويتش تاون 15 نقطة

19 ليستر سيتي 14 نقطة

20 ساوثهامتون 6 نقاط

ويستضيف ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب "آنفيلد".

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الانجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الانجليزي عبر قناة beIN sports HD 1.

ويسعى ليفربول بقيادة مديره الفني آرني سلوت لمواصلة النتائج الإيجابية من أجل رفع عدد نقاطه في صدارة الترتيب.

فيما يأمل روبن أموريم في قيادة مانشستر يونايتد لفوز أمام متصدر الترتيب، وبدء استعادة توازن الشياطين الحمر.

موقف ليفربول ومانشستر يونايتد

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة بفارق 5 نقاط عن آرسنال أقرب ملاحقيه الذي تعادل أمام برايتون بالجولة ذاتها أما مانشستر يونايتد فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

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