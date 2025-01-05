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مقتل 4 أشخاص وإصابة 32 آخرين في انفجار غربي باكستان - أخبار كلمتك

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مقتل 4 أشخاص وإصابة 32 آخرين في انفجار غربي باكستان - أخبار كلمتك

مقتل 4 أشخاص وإصابة 32 آخرين في انفجار غربي باكستان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 12:00 مساءً - لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 32 آخرون بتفجير تبنّاه جيش تحرير بلوشستان الانفصالي، استهدف حافلة ركاب في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

انفجار في باكستان 

ووقع انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في مدينة تربت في منطقة بهمن  بالقرب من الحافلة المتجهة من كراتشي إلى تربت.

وقال مسؤول في الشرطة المحلية إنه تم نقل 4 جثث و32 مصابا إلى أقرب مستشفى، مضيفا أنه “يجري التحقيق في التفاصيل الدقيقة للانفجار”.

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وأضاف المسؤول الباكستاني  إن ضابط الشرطة رفيع المستوى زهيب محسن كان بداخل الحافلة مع عائلته وقد يكون هو المستهدف.

جيش تحرير بلوشستان يعلن مسؤوليته عن الحادث 

ومن جهته أدان سارفراز بوجتي رئيس وزراء إقليم بلوشستان الهجوم، قائلا: "إن أولئك الذين يستهدفون الأبرياء لا يستحقون أن يطلق عليهم لقب بشر"

وأعلنت جماعة انفصالية تدعى "جيش تحرير البلوش" مسؤوليتها عن الانفجار. وأشارت إلى أن العبوة الناسفة استهدفت قافلة عسكرية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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