معلومات عن قوات "قسد"، ميليشيا كردية بمساعدات أمريكية للبقاء في المشهد السوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 12:00 مساءً - بعد سيطرة الفصائل السورية المسلحة المنضوية تحت مسمى هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع المعروف باسم أبو محمد الجولاني على مقاليد الحكم في سوريا، عادت أزمة قوات سوريا الديمقراطية “ قسد” التي تمثل الأكراد إلى الواجهة من جديد.

دمج قوات قسد في جيش سوريا الجديد

وتتمركز قوات قسد في شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، في المناطق التي يقطنها الأكراد، وتصنفها أنقرة على أنها جماعة إرهابية.

وفي ظل مساعي القيادة السورية الجديدة لتشكيل حكومة جديدة ودمج الفصائل المسلحة في الجيش السوري، تظل أزمة قسد ضمن الأوراق المعقدة.

ودخلت القيادة السورية الجديدة في مفاوضات مع قسد من أجل تفكيكها ودمجها في الجيش السوري، ولكن قسد لها شروط مقابل ذلك.

وأكد مظلوم عبدي، زعيم قسد، أن قواته مستعدة للاندماج، لكن بشروط واضحة، أبرزها الحفاظ على السلاح إلى حين التوصل إلى صيغة توافقية تضمن حقوق الأكراد ضمن دولة موحدة.

وسلاح قسد ليس مجرد قوة عسكرية؛ إنه ورقة تفاوض استراتيجية يستخدمها الأكراد لضمان بقائهم في المشهد السوري.

فما هي قوات قسد؟

وقسد هي قوة عسكرية نشأت شمال شرق سوريا في أكتوبر 2015، من اتحاد تشكيلات وفصائل عسكرية مختلفة ويغلب عليها المكون الكردي، بقيادة مظلوم عبدي.

وتتلقى دعمًا مباشرًا من الولايات المتحدة الأمريكية، واستعانت بها في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وتعرف قوات سوريا الديمقراطية نفسها في بيانها الأول الذي أصدرته يوم 11 أكتوبر 2015 بأنها "قوة عسكرية وطنية موحدة لكل السوريين، تجمع العرب والكرد والسريان، وكافة المكونات الأخرى على الجغرافية السورية".

وحدد البيان الهدف من هذه القوة وهو "إنشاء سوريا ديمقراطية يتمتع في ظلها المواطنون السوريون بالحرية والعدل والكرامة من دون إقصاء لأحد من حقوقه المشروعة".

وأُعلن عن تأسيس قوات سوريا الديمقراطية يوم 10 أكتوبر 2015، أي بعد 11 يومًا من إعلان روسيا تدخلها العسكري لدعم النظام السوري في مواجهة الثورة السورية. وكان إعلان التأسيس في مدينة المالكية التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وجاء التأسيس ببيان تعريفي أكد بدء تشكل القوات وعملها، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية نيتها تقديم أسلحة لمجموعة عسكرية مختارة بغرض محاربة تنظيم داعش.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.