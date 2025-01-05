ممثل لخامنئي يكشف موعد الهجوم على إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 12:00 مساءً - صرح محمدي سيرت، ممثل المرشد الإيراني في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، بأن عملية الوعد الصادق الثالثة لمهاجمة إسرائيل ستُنفذ قريبًا.

الهجوم على إسرائيل سيتحقق قريبًا

وذكر سيرت، في مقابلة مع موقع جماران نيوز المحلي، قائلًا: "ليعلم الجميع أن عملية الوعد الصادق الثالثة ضد إسرائيل ستتحقق قريبًا".

وأشار إلى أن "قوة الجمهورية الإسلامية وجبهة المقاومة في المنطقة لم تتراجع فحسب، بل إن مجموعات المقاومة تتزايد، وأصبحت الآن أكثر قدرةً وخبرةً مما كانت عليه في الماضي لمواجهة الأعداء".



وفي إشارة إلى نهج ما يُسمى بـجبهة المقاومة، قال سيرت: "إن قوة جبهة المقاومة لا تعتمد على العتاد العسكري، بل هي متجذرة في إرادة الشعب وإيمانه ورغباته، كما يجب أن يكون حكم مستندًا إلى تطلعات شعبها".

وأضاف: "أرسل الأمريكيون مؤخرًا رسالة واضحة تفيد بأنهم مستعدون لرفع الحوثي في اليمن من قائمة العقوبات، بشرط أن يتوقفوا عن العمل ضدهم، لكن أنصار الله رفضوا هذا الاقتراح".

مهاجمة إسرائيل وفقًا لعملية الوعد الصادق



وحول الضغوط التي تمارسها بعض الجماعات على القوات المسلحة لتسريع تنفيذ عملية الوعد الصادق الثالثة، قال سيرت: "لن نتأخر ولن نتسرع، بل سنمضي قدمًا وفقًا لتخطيط دقيق، وبما يخدم مصالح الشعب والنظام".

وكان كبار المسؤولين في إيران، من بينهم قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، قد تعهدوا بمهاجمة إسرائيل وتنفيذ ما أسموه عملية الوعد الصادق الثالثة، ردًا على هجوم شنّته إسرائيل في 26 أكتوبر الماضي، وأسفر عن أضرار كبيرة في المنشآت العسكرية، بالإضافة إلى مقتل أربعة عسكريين ومدني آخر.

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