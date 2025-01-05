الرياضة - 11:21 - بشرة سارة لـ المستثمرين.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد 5 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 11:21 صباحاً - سعر الذهب الآن.. تراجع سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد 5 يناير 2025 بـ سوق الصاغة، وذلك تزامناً مع حالة التذبذب وعدم الاستقرار، التي تشهدهاأسعار الذهب خلال هذه الفترة بـ مصر.

سعر الذهب الآن

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سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 4302.75 جنيه للبيع، 4280 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم في مصر نحو 3944.25 جنيه للبيع، 3923.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 3765 جنيها للبيع، 3745 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 3227.25 جنيه للبيع، 3210 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 2510 جنيهات للبيع، 2496.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 2151.5 جنيه للبيع، 2140 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر نحو 1613.5 جنيه للبيع، 1605 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهباليوم في مصر نحو 30120 جنيها للبيع، 29960 جنيها للشراء

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر نحو 2639.87 دولار للبيع، 2639.18 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر

يذكر أن أسعار الذهب في مصر، تختلف بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.