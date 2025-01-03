اول تعليق على الانتصارات الكبرى للقوات الجنوبية - أخبار كلمتك







تحدث الصحفي الدكتور ياسر اليافعي عن انتصار القوات الجنوبية في محافظة أبين

وقال اليافعي في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏تواصل القوات الجنوبية في محافظة أبين عملياتها العسكرية لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في الشعاب والوديان شديدة الوعورة بالمحافظة، وذلك في إطار حملة تهدف إلى تحرير الأسرى الذين اختطفتهم الجماعة الإرهابية من الطريق الدولي، بالإضافة إلى طرد هذه العناصر من كامل أراضي أبين.

وتابع بالقول:

وتمكنت القوات الجنوبية من الوصول إلى واديي صابة وندامة، اللذين يُعتبران من آخر معاقل التنظيم في المحافظة، في خطوة تؤكد تصميمها على إنهاء وجود القاعدة في أبين.

واختتم بالقول:

هذه الجهود البطولية تتطلب تكاتفًا شعبيًا من أبناء المحافظة، لا سيما في المناطق التي انتشرت فيها القوات مؤخرًا. كما تحتاج إلى دعم إضافي لهذه القوات التي أثبتت قدرتها العالية وكفاءتها في خوض معارك صعبة ضد الجماعات الإرهابية، مما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة