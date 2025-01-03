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اول تعليق على الانتصارات الكبرى للقوات الجنوبية - أخبار كلمتك

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اول تعليق على الانتصارات الكبرى للقوات الجنوبية - أخبار كلمتك

اول تعليق على الانتصارات الكبرى للقوات الجنوبية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 3 يناير 2025 10:27 مساءً - كلمتك: خاص

 


 


تحدث الصحفي الدكتور ياسر اليافعي  عن انتصار القوات الجنوبية في محافظة أبين

وقال اليافعي في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏تواصل القوات الجنوبية في محافظة أبين عملياتها العسكرية لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في الشعاب والوديان شديدة الوعورة بالمحافظة، وذلك في إطار حملة تهدف إلى تحرير الأسرى الذين اختطفتهم الجماعة الإرهابية من الطريق الدولي، بالإضافة إلى طرد هذه العناصر من كامل أراضي أبين.

وتابع بالقول:
وتمكنت القوات الجنوبية من الوصول إلى واديي صابة وندامة، اللذين يُعتبران من آخر معاقل التنظيم في المحافظة، في خطوة تؤكد تصميمها على إنهاء وجود القاعدة في أبين.

واختتم بالقول:
هذه الجهود البطولية تتطلب تكاتفًا شعبيًا من أبناء المحافظة، لا سيما في المناطق التي انتشرت فيها القوات مؤخرًا. كما تحتاج إلى دعم إضافي لهذه القوات التي أثبتت قدرتها العالية وكفاءتها في خوض معارك صعبة ضد الجماعات الإرهابية، مما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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