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مقتل قيادات كبيرة في صنعاء - أخبار كلمتك

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مقتل قيادات كبيرة في صنعاء - أخبار كلمتك

مقتل قيادات كبيرة في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 5 يناير 2025 09:07 صباحاً - كلمتك/خاص:

شيعت جماعة الحوثي يوم السبت، في صنعاء ثلاثة من مقاتليها يحملون رتبا عسكرية، قتلوا في معارك مع القوات الحكومية. وقالت وكالة سبأ بنسختها الحوثية، امس السبت، إنه جرى تشييع جثامين ثلاثة من عناصر الجماعة في صنعاء، بحضور عدد من القيادات العسكرية. ويحمل أحد العسكريين الذين تم تشييعهم في صنعاء رتبة عسكرية عليا، فأحدهم يحمل رتبة عميد، في حين يحمل الثاني رتبة ملازم أول والثالث رتبة مساعد. ولم تذكر الجماعة مكان وزمان مقتل عناصرها، واكتفت بالقول إنهم قتلوا في "جبهات العزة والكرامة"، في إشارة إلى المواجهات مع قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.


وكانت جماعة الحوثي قد شيعت الأربعاء الماضي، أحد مقاتليها في محافظة البيضاء وسط البلاد، وفقا لما نشرته وكالة سبأ بنسختها الحوثية. وارتفع عدد قتلى الجماعة الذين أعلن عن مقتلهم منذ مطلع الشهر الجاري إلى 4 مقاتلين. وخلال العام المنصرم، أعلنت جماعة الحوثي عن مقتل 549 عنصرا من عناصرها في المواجهات مع القوات الحكومية، غالبيتهم يحملون رتبا عسكرية. ويأتي إعلان الجماعة عن تشييع عناصرها على الرغم من الهدنة المعلنة في إبريل/ نيسان 2022 برعاية أممية.


وكانت واشنطن أعلنت، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2023، عن تشكيل تحالف دولي للتصدّي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، تحت مسمى "المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات". وقال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، وقتها، إن التحالف الأمني سيعمل "بهدف ضمان حرية الملاحة لكل البلدان ولتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين"، مضيفاً: "في البحر الأحمر، نقود قوة بحرية متعددة الجنسيات لصون المبدأ الأساسي لحرية الملاحة".


ومنذ مطلع العام المنصرم، تستهدف الولايات المتحدة وبريطانيا "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتهم في البحر الأحمر. وعلى إثر ذلك، بدأ الحوثيون في اليمن استهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافاً مشروعة".
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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