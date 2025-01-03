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الاعلان عن موعد صرف المرتبات في صنعاء - أخبار كلمتك

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الاعلان عن موعد صرف المرتبات في صنعاء - أخبار كلمتك

الاعلان عن موعد صرف المرتبات في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 3 يناير 2025 12:52 مساءً - كلمتك/خاص:

وقال وزير المالية بجماعة الحوثيين:أنه تم تجميع وتوريد المبالغ اللازمة إلى حساب الآلية الاستثنائية وفقاً للقانون وأصبحت فاتورة مرتبات موظفي الدولة لقائمة الصرف الشهرية جاهزة وتتضمن تلك الوحدات الحكومية الأكثر حرمانا من الدعم والموارد الذاتية ".

وأضاف أنهم ينتظروا فقط الكشوفات الصادرة من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لصرفها حسب الخطة والآلية المعتمدة وفقاً للقانون والقرارات المنظمة للتنفيذ وسيبدأ الصرف خلال الأسبوع القادم.  

ولفت إلى أن هناك الكثير من التساؤلات لدى الجمهور حول آليات الصرف والقوائم الشهرية والربعية والمعايير...الخ مؤكدا للجميع أنه سيتم الإجابة عليها كاملة أثناء التدشين الرسمي لبرامج قانون الآلية الاستثنائية وقد تم تأجيل التدشين الرسمي إلى ما بعد الصرف الفعلي لمرتبات الموظفين أو لصغار المودعين لتعزيز الثقة وتأكيداً على أن الأفعال تسبق الأقوال ".

وأوضح أنه سوف يعلن بوضوح كل الخطوات التي تمت، وكيف ستجري الأمور، وماهي المعايير وأن كل شيء موثق لديهم بالأرقام وأنهم حريصون على تنفيذ قانون الآلية الاستثنائية بكل نصوصه ومضامينه بما يحقق الخير لموظفينا ".

وبخصوص معالجة مشكلة صغار المودعين أشار وزير المالية في صنعاء أنه تم تسديد نحو 467 ألف مودع من صغار المودعين في البنوك التجارية والحكومية خلال اليومين الماضيين وهو ما يمثل 90 % من إجمالي الأفراد الدائنين للحكومة ".

وأكد أن عملية تغذية حساباتهم تمت فعليًا في البنوك الحكومية والتجارية وأن عملية التسديد ستستمر في الفترة القادمة للمتبقين من صغار المودعين على دفعات شهريًا

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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