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وزير الإسكان يتابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة للطرق والمرافق بعددٍ من المدن الجديدة - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان يتابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة للطرق والمرافق بعددٍ من المدن الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة للطرق والمرافق بعددٍ من المدن الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 01:31 مساءً - تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، موقف مشروعات التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بعددٍ من المدن الجديدة، منها: القاهرة الجديدة، والعبور، ودمياط الجديدة، وأسيوط الجديدة، والتي شملت مشروعات رفع كفاءة الطرق والأرصفة، والمسطحات الخضراء، والمرافق، بالمناطق السكنية بتلك المدن، وذلك في إطار حرص وزارة الإسكان، على الارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، وإضفاء المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.

وذكرت وزارة الإسكان- في بيان، اليوم الأحد أن في هذا الإطار تفقد رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة المهندس عبد الرءوف الغيطي، أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة وأماكن انتظار السيارات بمركز خدمات التجمع الخامس، مؤكداً ضرورة تكثيف الأعمال والانتهاء من أعمال التطوير في أسرع وقت لتوفير سبل الراحة لقاطني المنطقة.

كما تم تأكيد ضرورة توفير ساحات وأماكن انتظار للسيارات، وكذا أرصفة مناسبة للمشاة والحفاظ على خط التنظيم، مع إزالة أي تعديات من المولات والمحال على الأرصفة.

بدوره.. قام رئيس جهاز تنمية مدينة العبور المهندس أحمد رشاد، بجولة تفقدية، لمتابعة تنفيذ مشروعات التطوير والصيانة ورفع الكفاءة الجارية بأحياء المدينة، حيث تفقد أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بالمحور الرئيسي للمدينة، وأعمال الطبقة الأسفلتية بأحد الشوارع بالحي الرابع، وكذلك أعمال النظافة وتجهيز الطريق لأعمال الطبقة الأسفلتية والرصف بشارع آخر.

كما تفقد رئيس الجهاز، الأعمال الجارية بالحي الثامن، وأكد الانتهاء من مختلف أعمال الإنارة لكامل الإسكان العائلي (8) لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لقاطني الحي، كما التقى رئيس الجهاز أثناء المرور بعددٍ من سكان الحي، واستمع إلى شكاواهم ومقترحاتهم.

وأنهى رئيس جهاز مدينة العبور، الجولة بتفقد أعمال الطبقة الأسفلتية بأحد الشوارع بمنطقة بندر العبور، وتابع سير أعمال تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والعرضية للمنطقة الصناعية (ب&ج) شاملاً حارة الخدمة الموازية لطريق بلبيس.

ووجه المهندس أحمد رشاد، خلال الجولة، بضرورة التنسيق والمتابعة المستمرة بين الشركات المنفذة والإدارات التنفيذية، لإزالة أي معوقات وسرعة الانتهاء من مشروعات التطوير الجارية.

في السياق.. تفقد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة المهندس أشرف فتحي محمود، يرافقه مسئولو الجهاز الأحياء السكنية (الثالث - الرابع - الخامس) بالمدينة، لتفقد الوضع العام، ومدى التزام شركات النظافة والزراعة والصيانة بخطة العمل والتعليمات الصادرة بشأن الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه رئيس جهاز دمياط الجديدة، الشركات العاملة بالنظافة والزراعة والصيانة بضرورة الاهتمام بمستوى تنفيذ الأعمال، وعلى جهاز الإشراف التأكد من جاهزية مختلف المعدات الموجودة لدى الشركات العاملة، ومراجعة أعمال الصيانة لخطوط الصرف الصحي وأغطية المطابق، وكذا مراجعة وإعادة التصميم لتنفيذ بعض التعديلات بتقاطعات الطرق للحفاظ على حركة السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.

وتفقد رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة المهندس ياسر عبد الله رمضان، يرافقه مسئولو الجهاز، أعمال استكمال الأسفلت لبعض الطرق بمنطقة رجال الأعمال بالحي الثاني.

كما تابع رئيس جهاز أسيوط الجديدة، أعمال استكمال تنسيق الموقع لمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية للمدينة، وتنفيذ بعض الميادين بالمحاور الرئيسية، وتفقد منطقه عمارات الإسكان الاجتماعي المنفذة، مؤكداً أهمية النظافة والاهتمام بصيانة المسطحات الخضراء، وزيادة المزروعات بمختلف المحاور.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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