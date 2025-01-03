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شاهد اول فيديو لموقع جريمة مقتل والد غدير الشرعبي(تفاصيل جديدة) - أخبار كلمتك

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شاهد اول فيديو لموقع جريمة مقتل والد غدير الشرعبي(تفاصيل جديدة) - أخبار كلمتك

شاهد اول فيديو لموقع جريمة مقتل والد غدير الشرعبي(تفاصيل جديدة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 3 يناير 2025 12:37 مساءً - كلمتك/خاص:

قتل سيف الشرعبي على يد جاره امام مدرسة الوحدة بحي المسبح بتعز.
وقال مواطنون لكريتر سكاي:كان شخص يدعى علي شلعه مخزنا مع عدد من اصدقائه امام منزل سيف الشرعبي بحي المسبح بوقت متاخر حيث خرج سيف يطلب منهم الابتعاد عن منزله وعدم التخزين امام منزله.
واضافوا:اسرة سيف جميعها فتيات حيث قام علي شلعه باخراج سلاحه واطلاق عدة طلقات على سيف ادت لمقتله على الفور.
واختتموا:شلعه فر الى احدى المناطق العسكرية في تعز وهو بحماية احد القيادات فيما لم يتمكن الامن من القبض عليه.

https://x.com/cratersky2/status/1875127484792139885?t=TNeezrM_ehOjWgjx-2qUTw&s=19

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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