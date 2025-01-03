شاهد اول فيديو لموقع جريمة مقتل والد غدير الشرعبي(تفاصيل جديدة) - أخبار كلمتك

قتل سيف الشرعبي على يد جاره امام مدرسة الوحدة بحي المسبح بتعز.

وقال مواطنون لكريتر سكاي:كان شخص يدعى علي شلعه مخزنا مع عدد من اصدقائه امام منزل سيف الشرعبي بحي المسبح بوقت متاخر حيث خرج سيف يطلب منهم الابتعاد عن منزله وعدم التخزين امام منزله.

واضافوا:اسرة سيف جميعها فتيات حيث قام علي شلعه باخراج سلاحه واطلاق عدة طلقات على سيف ادت لمقتله على الفور.

واختتموا:شلعه فر الى احدى المناطق العسكرية في تعز وهو بحماية احد القيادات فيما لم يتمكن الامن من القبض عليه.

https://x.com/cratersky2/status/1875127484792139885?t=TNeezrM_ehOjWgjx-2qUTw&s=19