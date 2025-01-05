جامعة حلوان تعلن عن فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسات العليا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 01:11 مساءً - أعلنت جامعة حلوان، فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي بجميع كليات الجامعة، برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

فتح باب التقديم بالدارسات العليا

وأتاحت جامعة حلوان، باب التقديم للالتحاق بالدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة حتى يوم ذلك حتى 31 يناير 2025.

رابط الالتحاق بالدراسات العليا بجامعة حلوان

وأوضحت الجامعة، أنه يمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق والتقدم للدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني، من خلال الدخول على موقع ابن الهيثم لإدارة الدراسات العليا، مــــن هـــــنــــــــــــــــــــــــا.

طريقة التقدم للالتحاق بالدراسات العليا بجامعة حلوان

- زيارة موقع ابن الهيثم لإدارة الدراسات العليا، مــــن هـــــنــــــــــــــــــــــــا.

- اختيار التقدم للدراسات العليا.

- إدخال الرقم القومي أو جواز السفر الخاص بالطالب.

- تسجيل البريد الالكتروني.

- يتم إرسال كلمة سر خاص بالدارس على الأيميل للدخول على بيانات التسجيل.

- إدخال بيانات الدخول المرسلة إلى البريد الالكتروني.

- اختيار طالب متقدم للدراسات العليا.

- استكمال كافة البيانات المطلوبة.

- انتظار نتيجة القبول.

موعد عقد امتحانات الترم الأول 2025

وفي إطار متصل، بدأت الجامعات المصرية، في عقد وإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الجاري، من يوم السبت 4 يناير، وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الجامعات والمعاهد حتى يوم الخميس 23 يناير.

موعد إجازة نصف العام 2025

وتبدأ إجازة نصف العام لطلاب الجامعات والمعاهد، من يوم السبت الموافق 25 يناير، وتستمر إجازة نصف العام 2025 لطلاب الجامعات والمعاهد حتى يوم الخميس الموافق 6 فبراير المقبل.