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عبد العاطي يؤكد في اتصال مع بلينكن ضرورة توقف إسرائيل عن سياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

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عبد العاطي يؤكد في اتصال مع بلينكن ضرورة توقف إسرائيل عن سياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

عبد العاطي يؤكد في اتصال مع بلينكن ضرورة توقف إسرائيل عن سياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 01:15 مساءً - تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًّا من أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس ٤ يناير ٢٠٢٥، حيث تناول الوزيران خلال الاتصال التطورات فى قطاع غزة والمستجدات فى سوريا.

عبد العاطي يؤكد ضرورة توقف اسرائيل عن سياساتها العدوانية  

وناقش الوزيران الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.  

كما شدد على ضرورة توقف اسرائيل عن سياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، رافضا بشكل كامل الاستهداف الممنهج للبنية التحتية الصحية والمستشفيات بقطاع غزة، فى انتهاك سافر  للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. 

عبد العاطي يتابع مستجدات الأوضاع في سوريا 

وبحث الوزيران مستجدات الأوضاع في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي على وقوف مصر إلى جانب الشعب السوري، مشددًا على ضرورة أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا شاملة، وأن تتم بملكية وطنية بعيدًا عن أي إملاءات خارجية، بما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار فى سوريا، ويضمن وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها. 

وأعرب وزير الخارجية الامريكى خلال الاتصال عن تقدير بلاده العميق للدور الهام الذي تضطلع به مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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