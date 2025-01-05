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وزير البترول: نسعى لدعم الاستثمارات والاستفادة من البنية التحتية في قطاع التعدين - أخبار كلمتك

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وزير البترول: نسعى لدعم الاستثمارات والاستفادة من البنية التحتية في قطاع التعدين - أخبار كلمتك

وزير البترول: نسعى لدعم الاستثمارات والاستفادة من البنية التحتية في قطاع التعدين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 01:11 مساءً - أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، حرص الوزارة على تعظيم الإنتاج المحلي و دعم الاستثمارات للاستفادة من البنية التحتية في قطاع التعدين لتشكل قيمة مضافة بما يساعد على التصدير وجذب عملة أجنبية.

وقال بدوي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: نسعى لانطلاقة بقطاع التعدين في مصر، ولتحقيق انطلاقة في مجال الطاقة الجديدة و المتجددة.

وجاء ذلك خلال طلبي المناقشة العامة المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، والنائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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