وزير البترول: نسعى لدعم الاستثمارات والاستفادة من البنية التحتية في قطاع التعدين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 01:11 مساءً - أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، حرص الوزارة على تعظيم الإنتاج المحلي و دعم الاستثمارات للاستفادة من البنية التحتية في قطاع التعدين لتشكل قيمة مضافة بما يساعد على التصدير وجذب عملة أجنبية.

وقال بدوي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: نسعى لانطلاقة بقطاع التعدين في مصر، ولتحقيق انطلاقة في مجال الطاقة الجديدة و المتجددة.

وجاء ذلك خلال طلبي المناقشة العامة المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، والنائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.