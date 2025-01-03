صحفي يكشف عن فضيحة مدوية - أخبار كلمتك

قال الصحفي عباد الجرادي:في ملاحظة مهمة، وبعد البحث والتحري عن مسابقة أفضل لاعب التي أطلقها موقع يُعَدُّ أحد رعاة بطولة خليجي 26، تبين أن القائمين على الموقع استغلوا اليمنيين بشكل غير متوقع ولاحظوا أن اليمنيين يصوتون بكثافة لنجمهم محمد أمان، فقاموا برفع عدد الأصوات لدى اللاعب الكويتي ليحفزوا اليمنيين على الاستمرار في التصويت.

واضاف:وعندما انتهت المدة المحددة للتصويت، ورأوا الإقبال الكبير من جماهيرنا، قرروا تمديد التصويت لمدة يومين إضافيين وقمتُ بالبحث عن منشورات ترويجية تحث الكويتيين على التصويت للاعبهم المتصدر، لكنني لم أجد أي منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختتم:القائمون على مسابقة اختيار أفضل لاعب في خليجي 26 لعبوها بذكاء، إذ كان هدفهم الأساسي جمع قاعدة بيانات والحصول على أكبر عدد من زوار الموقع، وهي فرصة ذهبية بالنسبة لهم.

