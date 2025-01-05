زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:41 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:41 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

عميد تمريض كفر الشيخ توزع الحلوى على الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عميد تمريض كفر الشيخ توزع الحلوى على الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات - أخبار كلمتك

عميد تمريض كفر الشيخ توزع الحلوى على الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 12:56 مساءً - تابعت الدكتورة صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأكدت الدكتورة صباح أبو الفتوح على أهمية ضمان الانضباط وحسن سير الامتحانات، مشيدة بالأجواء التنظيمية داخل اللجان والالتزام التام بالإجراءات المتبعة.

وأثنت عميد كلية التمريض على روح التعاون بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مشيرة إلى أن الكلية تسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية محفزة تدعم نجاح الطلاب.

وأشادت عميد الكلية بالدعم المستمر من الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ودورهما البارز في توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح الامتحانات وتوفير بيئة تعليمية متميزة داخل الكلية والجامعة ككل، مما يعكس رؤية الجامعة في تحقيق التميز الأكاديمي.

وأضافت أن أجواء الامتحانات هذا العام تتسم بالإيجابية، حيث تم توزيع الحلوى والعبارات التحفيزية على الطلاب احتفالًا بالعام الجديد، مما أضفى جوًا من البهجة والدعم المعنوي داخل اللجان، مؤكدة على أهمية الدعم النفسي والمعنوي للطلاب قبل بدء الامتحانات، موضحة أن الحالة النفسية الجيدة تسهم بشكل كبير في تعزيز تركيز الطلاب ورفع أدائهم داخل اللجان.

وأشارت إلى أن مبادرة توزيع الحلوى والعبارات التحفيزية تهدف إلى تخفيف التوتر وبث روح التفاؤل بين الطلاب، مما يخلق أجواء إيجابية تساعدهم على اجتياز الامتحانات بثقة ونجاح. وأضاف أن الكلية تحرص دائمًا على دعم طلابها ليس فقط أكاديميًا، بل أيضًا معنويًا، إيمانًا بدور العامل النفسي في تحقيق التفوق.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

اليوم قمة مصرية يونانية قبرصية بالقاهرة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق