عميد تمريض كفر الشيخ توزع الحلوى على الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 12:56 مساءً - تابعت الدكتورة صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأكدت الدكتورة صباح أبو الفتوح على أهمية ضمان الانضباط وحسن سير الامتحانات، مشيدة بالأجواء التنظيمية داخل اللجان والالتزام التام بالإجراءات المتبعة.

وأثنت عميد كلية التمريض على روح التعاون بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مشيرة إلى أن الكلية تسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية محفزة تدعم نجاح الطلاب.

وأشادت عميد الكلية بالدعم المستمر من الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ودورهما البارز في توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح الامتحانات وتوفير بيئة تعليمية متميزة داخل الكلية والجامعة ككل، مما يعكس رؤية الجامعة في تحقيق التميز الأكاديمي.

وأضافت أن أجواء الامتحانات هذا العام تتسم بالإيجابية، حيث تم توزيع الحلوى والعبارات التحفيزية على الطلاب احتفالًا بالعام الجديد، مما أضفى جوًا من البهجة والدعم المعنوي داخل اللجان، مؤكدة على أهمية الدعم النفسي والمعنوي للطلاب قبل بدء الامتحانات، موضحة أن الحالة النفسية الجيدة تسهم بشكل كبير في تعزيز تركيز الطلاب ورفع أدائهم داخل اللجان.

وأشارت إلى أن مبادرة توزيع الحلوى والعبارات التحفيزية تهدف إلى تخفيف التوتر وبث روح التفاؤل بين الطلاب، مما يخلق أجواء إيجابية تساعدهم على اجتياز الامتحانات بثقة ونجاح. وأضاف أن الكلية تحرص دائمًا على دعم طلابها ليس فقط أكاديميًا، بل أيضًا معنويًا، إيمانًا بدور العامل النفسي في تحقيق التفوق.