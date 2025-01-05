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رئيس مجلس النواب يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس النواب يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

رئيس مجلس النواب يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 12:56 مساءً - توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، صباح اليوم الأحد، إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، يرافقه المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب المستشار حنفي جبالي عن خالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس والأخوة الأقباط بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح، متمنياً أن تحل علينا الأعياد ونحن ننعم بالأمن والسلام والمحبة.

وخلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن تلك المناسبات والأعياد الدينية تبرهن على قوة الترابط والمحبة بين أبناء الشعب المصري العظيم والوقوف جنباً إلي جنب لتحقيق التقدم والازدهار لوطننا الغالي.

من جانبه، أعرب البابا تواضروس عن تقديره وشكره لزيارة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مؤكداً أن تلك الزيارة تؤصل روح المحبة والاخوة بين أبناء وطننا الغالي.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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