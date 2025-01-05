"معلومات الوزراء" يرصد استثمارات القطاع الخاص في العام المالي الماضي (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 01:30 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان 700 مليار جنيه.. استثمارات القطاع الخاص 2023-2024 بنسبة 43% من إجمالي الاستثمارات العامة.

استثمارات القطاع الخاص في العام المالي الماضي

وتخطت استثمارات القطاع الخاص في العام المالي الماضي المستهدف، لتصل إلى 700 مليار جنيه بنمو 5.3%.. وتشكل 43% من إجمالي الاستثمارات العامة.

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