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الرياضة - 12:51 - منخفض جوي يضرب البلاد.. خريطة سقوط الأمطار اليوم الأحد 5 يناير ودرجات الحرارة المتوقعة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:51 - منخفض جوي يضرب البلاد.. خريطة سقوط الأمطار اليوم الأحد 5 يناير ودرجات الحرارة المتوقعة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:51 - منخفض جوي يضرب البلاد.. خريطة سقوط الأمطار اليوم الأحد 5 يناير ودرجات الحرارة المتوقعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 12:51 مساءً - الطقس اليوم.. حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الأحد 5 يناير 2025، بسبب منخفض جوي يضرب البلاد.

الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، ومائل للدفء على جنوب الصعيد.

هيئة الأرصاد الجوية
الطقس اليوم

حالة الطقس في الساعات المقبلة

أما عن حالة الطقس في الساعات المقبلة، فتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي مع تقدم ساعات الليل، لتسجل الصغرى على بعض المحافظات لتسجل 5 درجات مع زيادة فرص سقوط الأمطار.

الطقس اليوم

ويسود طقس شديد البرودة في فترات الليل على أغلب الأنحاء، وقد تصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق الصحراء الغربية.

حالة الطقس اليوم

وتشهد البلاد بداية من اليوم الأحد 5 يناير 2025، حالة من الطقس المضطرب وتقلبات جوية، بسبب قدوم منخفض جوي جديد يضرب البلاد من مساء أمس، يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

ونشرت الهيئة بيانا لها يوضح خريطة سقوط الأمطار اليوم الأحد 5 يناير، حيث تشهد 15 محافظة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، قد تكون غزيرة ورعدية.

حالة الطقس اليوم
الطقس اليوم

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وبينت أماكن سقوط الأمطار اليوم مع شدة الأمطار في المحافظات، والتي انقسمت إلى:

- سقوط أمطار غزيرة ورعدية على مطروح وتمتد مساءً إلى «الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ».

- سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على «الدقهلية - الغربية -الشرقية - المنوفية- خليج العقبة -حلايب وشلاتين»

- فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة «القاهرة الكبرى، الجيزة، القليوبية، الفيوم، بني سويف».

وشملت التحذيرات محافظات خليج العقبة، حلايب وشلاتين، مع احتمالية اضطرابات في الأنشطة اليومية بتلك المناطق.

درجات الحرارة اليوم الأحد 5 يناير 2025

درجات الحرارة اليوم الأحد 5 يناير 2025
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 20 10
العاصمة الإدارية 20 09
6 أكتوبر 19 09
بنها 20 10
دمنهور 19 10
وادي النطرون 20 10
كفر الشيخ 19 09
المنصورة 19 09
الزقازيق 20 10
شبين الكوم 20 09
طنطا 19 09
دمياط 20 12
بورسعيد 21 13
الإسماعيلية 22 10
السويس 22 11
العريش 22 06
رفح 21 05
رأس سدر 22 09
نخل 22 04
كاترين 15 02
الطور 24 11
طابا 22 09
شرم الشيخ 25 12
الإسكندرية 17 19
العلمين 16 08
مطروح 17 09
السلوم 17 09
سيوة 19 07
رأس غارب 25 12
الغردقة 26 13
سفاجا 25 14
مرسى علم 26 14
شلاتين 29 17
حلايب 27 18
أبو رماد 28 17
رأس حدربة 26 17
الفيوم 20 06
بني سويف 20 05
المنيا 20 05
أسيوط 20 04
سوهاج 21 06
قنا 23 09
الأقصر 24 08
أسوان 26 10
الوادي الجديد 22 08
أبو سمبل 24 12

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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