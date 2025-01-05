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الرياضة - 12:51 - «اختلفوا على سيجارة حشيش».. حبس المتهمين بقتل شاب في روض الفرج - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:51 - «اختلفوا على سيجارة حشيش».. حبس المتهمين بقتل شاب في روض الفرج - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:51 - «اختلفوا على سيجارة حشيش».. حبس المتهمين بقتل شاب في روض الفرج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 12:51 مساءً - قررت نيابة روض الفرج حبس المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات بينهم حول «سيجارة» تحتوي على مواد مخدرة بمنطقة روض الفرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قد تلقت مباحث قسم شرطة روض الفرج، بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 شباب وسقوط أحدهم قتيل.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات والفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين 3 عاطلين بسبب خلافهم حول أسبقية شرب «سيجارة محشوة بالحشيش المخدر»، وأقدم اثنان منهم على طعن الثالث بسلاح أبيض فأسقطاه غارقا في دمائه.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة روض الفرج من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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