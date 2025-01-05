الحكومة توافق على مناقشة الشيوخ لتطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 12:56 مساءً - وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلبي المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.

كما وافقت الحكومة علي مناقشة طلب النائبة نهى أحمد زكى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.

وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلبي المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.

وسأل "عبد الرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلبين؟" ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".

فيما اجلت الحكومة مناقشة طلب النائبة دينا هلالي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وكذا تطوير قصور الثقافة و طلب النائبة هالة كمال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعزيز الحرف اليدوية التراثية والتقليدية.الي جلسة الغد

وأكد رئيس المجلس أن مقدم طلبي المناقشة العامة التي وافقت علي مناقشة الحكومة متواجدين بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة كافة الأعضاء الموقّعين على طلبي المناقشة العامة ومنح رئيس المجلس الكلمة للنائب احمد جلال لاستعراض طلبة امام الجلسة العامة