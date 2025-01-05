وزير الإنتاج الحربي يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 01:31 مساءً - تقدم وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، بأصدق التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال اتصال هاتفي بقداسة البابا تواضروس الثاني، أن الكنيسة المصرية دائماً تضرب أروع الأمثلة في تماسك النسيج الوطني، وتقدم نموذجا فريدا في وحدة وترابط الأمة المصرية.

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى عن تمنياته بأن يُعيد الله هذه المناسبة الغالية، على قداسة البابا وجميع المواطنين الأقباط بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق وأن يديم على وطننا الغالي مصر وشعبه الكريم الأمن والسلام والاستقرار ودوام حالة المحبة وأوجه التعايش السلمي العميق بين أبناء الوطن، مؤكداً أن التلاحم الفريد لأبناء الأمة المصرية سيظل صمام الأمان والركيزة الأساسية لترسيخ دعائم النماء والاستقرار بالدولة.

من ناحيته، توجّه البابا تواضروس الثاني بالشكر لوزير الدولة للإنتاج الحربي على تهنئته بعيد الميلاد المجيد، معرباً عن تمنياته لجميع العاملين بوزارة الإنتاج الحربي وجهاتها التابعة بالسداد والتوفيق في مساعيهم للمشاركة في تعزيز مسيرة البناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.