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«أمهات مصر» يكشف عن تصرف خاطئ لطلاب ثالثة ورابعة ابتدائي خلال الامتحانات - أخبار كلمتك

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«أمهات مصر» يكشف عن تصرف خاطئ لطلاب ثالثة ورابعة ابتدائي خلال الامتحانات - أخبار كلمتك

«أمهات مصر» يكشف عن تصرف خاطئ لطلاب ثالثة ورابعة ابتدائي خلال الامتحانات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 01:31 مساءً - كشفت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، عن مشكلة يعاني منها بعض طلاب الصفين الثالث والرابع الابتدائي، خلال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وقالت عبير أحمد، في تصريحات صحفية، إن طلاب الصفين الثالث والرابع الابتدائي يؤدون حاليا امتحانات الفصل الدراسي الأول، وبعضهم ليس لديه الدراية الكافية لنظام وضوابط الامتحانات، وبالتالي يقومون بتصرفات خاطئة قد تؤدي لتصحيح مواد امتحاناتهم من قبل لجان خاصة.

ولفتت إلى أن بعض الطلاب يقومون بالكتابة علي ورقة الإجابة والرسم عليها و«الشخبطة» بنية سليمة، الأمر الذي أدى لتصحيح هذه المواد من قبل لجان خاصة، حرصا علي تحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشددت على أولياء الأمور بضرورة توعية أبنائهم ودرايتهم بضوابط وقواعد الامتحانات، خاصة وأنهم يخوضون الامتحانات بأرقام جلوس ولم يتعودوا عليها، وبالتالي لابد من قيام أولياء الأمور والمعلمين في المدارس والمراقبين في اللجان بتوعية الطلاب وتعريفهم جيدا بنظم وقواعد الامتحانات، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي والتربوي لاتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، برئاسة عبير أحمد، علي مدار السنوات الماضية وحتي الآن، تجاه أولياء الأمور والطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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