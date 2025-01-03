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قتله جاره امامها.. الصحفية غدير الشرعبي تعلنها مدوية اريد ادفن ابي - أخبار كلمتك

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قتله جاره امامها.. الصحفية غدير الشرعبي تعلنها مدوية اريد ادفن ابي - أخبار كلمتك

قتله جاره امامها.. الصحفية غدير الشرعبي تعلنها مدوية اريد ادفن ابي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 3 يناير 2025 01:57 صباحاً - كلمتك/خاص:

طالبت غدير الشرعبي، إلقاء القبض على قاتل أبيها والقصاص العاجل كي يكون عبرةً لمن لا يعتبر.

وقالت غدير الشرعبي في فيديو نشرته على صفحتها بالفيسبوك، عجزت لساني وكلماتي عن التعبير لكم عن مدئ قهري وغلبي، الا اني لا زال مطلبي إلقاء القبض على قاتل أبي والقصاص العاجل كي يكون عبرةً لمن لا يعتبر.

وأوضحت الإعلامية غدير الشرعبي سبب مقتل والدها الحاج سيف في محافظة تعز.

وكانت حادثة مقتل الحاج سيف الشرعبي، قد هزت المجتمع في تعز، وبحسب متابعون فإن القضية بنظر كافة المسؤولين ومسؤولي المحافظة فلا يمكن قياس الألم الذي خلفته هذه الجريمة.

وقال ناشطون أن أسرة الضحية تواجه الآن فراغًا لا يُملأ، وفتيات فقدوا الأب الذي كان السند والأمان. أما الجاني، فهو في مأمن لسبب بسيط أن عائلة الحاج سيف لا تمتلك ظهر لمعرفة مكان الجاني والقبض عليه ومحاكمته.

ووجه ناشطون كلمات أخيرة للمسؤولين في المحافظة ..لقيادة الدولة ممثل برشاد العليمي وحكومة مبارك..حادثة كهذه تجعلنا نقف أمام مرآة الواقع لنسأل أنفسنا: أين نحن من المسؤولية؟ أين نحن من القانون؟ يجب أن تكون هذه الجريمة درسًا للجميع، وأن نسعى لمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه الأفعال المروعة.

لن تُعيد الكلمات الضحية إلى الحياة، ولكن ربما تمنع حادثة مشابهة من الحدوث في المستقبل. يجب أن نتحمل مسؤوليتنا كمجتمع في نشر الوعي بأهمية ضبط النفس وحل النزاعات بالحوار بدلًا من العنف.

الألم الذي خلفته هذه الجريمة لا يمكن محوه، ولكنه يمكن أن يكون بداية تغيير نحتاجه بشدة.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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