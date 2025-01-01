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القاضي قطران يعلن استعداده لهذا الامر بشان برلماني بارز في صنعاء - أخبار كلمتك

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القاضي قطران يعلن استعداده لهذا الامر بشان برلماني بارز في صنعاء - أخبار كلمتك

القاضي قطران يعلن استعداده لهذا الامر بشان برلماني بارز في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 01:42 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال القاضي عبدالوهاب قطران ردا على مطالبته للبرلماني احمد سيف حاشد بفتح حساب للتبرع له:
اما صديقي الاعز الرفيق المناضل القاضي  احمد سيف حاشد ،فهو رمز الوفاء والصداقة ولن ارد عشر جميله ووقفته الشجاعة الى جانبي وانا مغيب خلف القضبان ، سته اشهر وهو يقاتل من اجلي وانا مرمي خلف الشمس..
واضاف:والله انني مستعد اتبرع بكليتي لاجله وذلك بحقه قليل فهو رجل نادر بهذا الحقبة المظلمة التعيسة مااكثر الاصحاب حين تعدهم لكنهم في النائبات قليلوا..
واختتم:واحمد سيف حاشد من الرجال القلائل بهذا الوطن  الذي يقفوا الى جوارك عند النوائب ..

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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