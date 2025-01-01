قال القاضي عبدالوهاب قطران ردا على مطالبته للبرلماني احمد سيف حاشد بفتح حساب للتبرع له:
اما صديقي الاعز الرفيق المناضل القاضي احمد سيف حاشد ،فهو رمز الوفاء والصداقة ولن ارد عشر جميله ووقفته الشجاعة الى جانبي وانا مغيب خلف القضبان ، سته اشهر وهو يقاتل من اجلي وانا مرمي خلف الشمس..
واضاف:والله انني مستعد اتبرع بكليتي لاجله وذلك بحقه قليل فهو رجل نادر بهذا الحقبة المظلمة التعيسة مااكثر الاصحاب حين تعدهم لكنهم في النائبات قليلوا..
واختتم:واحمد سيف حاشد من الرجال القلائل بهذا الوطن الذي يقفوا الى جوارك عند النوائب ..
القاضي قطران يعلن استعداده لهذا الامر بشان برلماني بارز في صنعاء - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 01:42 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال القاضي عبدالوهاب قطران ردا على مطالبته للبرلماني احمد سيف حاشد بفتح حساب للتبرع له:
قال القاضي عبدالوهاب قطران ردا على مطالبته للبرلماني احمد سيف حاشد بفتح حساب للتبرع له:
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