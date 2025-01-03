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الكشف رسميا عن القائد المتستر عن قاتل والد الصحفية غدير الشرعبي - أخبار كلمتك

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الكشف رسميا عن القائد المتستر عن قاتل والد الصحفية غدير الشرعبي - أخبار كلمتك

الكشف رسميا عن القائد المتستر عن قاتل والد الصحفية غدير الشرعبي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 3 يناير 2025 11:27 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الناشط رامز المقطري:محور تعز اصدر أوامر لقيادة اللواء 170 الصباح بتسليم محمد الجعشني قائد جبهة كلابة الي إدارة أمن تعز باعتبارة متستر على قاتل الحاج سيف رحمة الله عليه برغم انه قادرين يجيبوه بتلفون للمحور واحنا نعرف هذا الخبر  وللعلم علي شلعه في المترس جالس مع عديلة وسيم آخر مكان هرب فيه عبر سيارة اسعاف وللان ما مسكو سائق سيارة الإسعاف وحققو معه 
واضاف:كل شخص تستر او ساعد بالتستر والهروب المفترض الدولة الان كلها تتحرك بعدهم كلهم حتى الذي كانو جنبة ساعة الجريمة ما مسكو احد منهم 
بالجانب الآخر سلطة الخوثين في الحوبان اصدرو ايضاً تعميم لكل المنافذ بإلقاء القبض على قاتل الحاج سيف الشرعبي بعد ضهور غدير الشرعبي بلامس تستنجد بإلقاء القبض على قاتل والدها 
واختتم:طيب التعميمات هذي للان ما فعلت شي ولا مسكت احد خالص لا قيادة الواء 170 احترمو أوامر المحور ولا الجعشني ايضاً حرك الأفراد والقو القبض على القاتل ولا حتى طلع لإدارة الامن برغم انه صاحبي الجعشني والذي اعرفة انه مقاتل محترم  ..! 
طيب فين الخلل الان نشتي نعرف مننا احنا المواطنين والا من عدم وجود دولة في تعز تضع اعتبار حتى للأوامر العسكرية  فهمو نحنا طيب ..!؟

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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