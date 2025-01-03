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وزير خارجية حكومة الحوثيين مهدد بالإقالة. - أخبار كلمتك

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وزير خارجية حكومة الحوثيين مهدد بالإقالة. - أخبار كلمتك

وزير خارجية حكومة الحوثيين مهدد بالإقالة. - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 3 يناير 2025 12:57 صباحاً - كلمتك/خاص:

افاد مصدر بان جمال عامر وزير خارجية حكومة الحوثيين بصنعاء (غير معترف بها) مهدد بالإقالة من منصبه على خلفية عدم الإيفاء بوعود قطعها لقيادة الجماعة مقابل تعيينه في المنصب في أغسطس الفائت.
وبحسب المصدر فان عامر قدم عدة وعود لقيادة الحوثي منها تطوير العلاقة بين حكومة صنعاء مع المنظمات الدولية لضمان بقاء المساعدات وزيادة حجمها، وزعمه بأنه يرتبط بعلاقات وثيقة مع مسؤولي المنظمات الدولية الرئيسية الأممية والدولية.
واضاف:قيادة الحوثي منحت عامر فترة زمنية ( 6 أشهر) للإيفاء بوعوده.. وخلال الفترة الماضية عقد سلسلة لقاءات متكررة مع مسؤولي بعض المنظمات العاملة في صنعاء دون تحقيق أي نتائج.
واختتم:يمر وزير خارجية الحوثيين حاليا بورطة حيث يواجه ضغط من قبل المنظمات في ملف العاملين الإنسانيين المعتقلين، في حين يرفض جهاز الأمن والمخابرات الإفراج عن هؤلاء باعتبارهم (جواسيس).

من/فارس الحميري

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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