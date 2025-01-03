وزير خارجية حكومة الحوثيين مهدد بالإقالة. - أخبار كلمتك

افاد مصدر بان جمال عامر وزير خارجية حكومة الحوثيين بصنعاء (غير معترف بها) مهدد بالإقالة من منصبه على خلفية عدم الإيفاء بوعود قطعها لقيادة الجماعة مقابل تعيينه في المنصب في أغسطس الفائت.

وبحسب المصدر فان عامر قدم عدة وعود لقيادة الحوثي منها تطوير العلاقة بين حكومة صنعاء مع المنظمات الدولية لضمان بقاء المساعدات وزيادة حجمها، وزعمه بأنه يرتبط بعلاقات وثيقة مع مسؤولي المنظمات الدولية الرئيسية الأممية والدولية.

واضاف:قيادة الحوثي منحت عامر فترة زمنية ( 6 أشهر) للإيفاء بوعوده.. وخلال الفترة الماضية عقد سلسلة لقاءات متكررة مع مسؤولي بعض المنظمات العاملة في صنعاء دون تحقيق أي نتائج.

واختتم:يمر وزير خارجية الحوثيين حاليا بورطة حيث يواجه ضغط من قبل المنظمات في ملف العاملين الإنسانيين المعتقلين، في حين يرفض جهاز الأمن والمخابرات الإفراج عن هؤلاء باعتبارهم (جواسيس).

من/فارس الحميري

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