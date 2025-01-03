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منهم الرومي والجبنة البيضاء، انخفاض أسعار 3 أنواع من الجبن بالأسواق - أخبار كلمتك

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منهم الرومي والجبنة البيضاء، انخفاض أسعار 3 أنواع من الجبن بالأسواق - أخبار كلمتك

منهم الرومي والجبنة البيضاء، انخفاض أسعار 3 أنواع من الجبن بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 10:45 مساءً - أسعار الجبن اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفض سعر 3 أنواع من الجبن مقابل ارتفاع 4 آخرين.

 

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

 

أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق وأبرز التحركات السعرية لها 

 «كلمتك» تستعرض أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل سعر الجبن الأبيض، سعر الجبن جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبن الشيدر؛ وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

 

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

انخفاض أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبن الأبيض «أصناف متعددة» بنحو جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 112.3 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 75 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار الجبنة جودا في الأسواق

 فيما ارتفعت أسعار الجبنة جودا بنحو 4.5 جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 473.7 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة جودا من 470 جنيهًا إلى 480 جنيهًا.

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق

وارتفع أسعار الجبنة فلمنك بنحو 24 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 478.6 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 445 جنيها إلى 655 جنيهًا.

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

انخفاض أسعار الجبن الرومي في الأسواق

فيما انخفضت أسعار الجبن الرومي بنحو 1.5 جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 273.8 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 230 جنيهًا إلى 290 جنيهًا.

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة وفقًا للبوابة الحكومية ارتفاعًا يقدر بـ 4.5 جنيه عن سعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء ثلاجة نحو 115.8 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء ثلاجة من 105 جنيهات إلى 160 جنيهًا.

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة البيضاء اسطنبولي  ارتفاعًا يقدر بـ 3 جنيهات مقارنة بسعرها السابق؛ وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء إسطنبولي نحو 127.3 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء إسطنبولي من 64 جنيهًا إلى 200 جنيه.

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

انخفاض أسعار الجبنة الشيدر في الأسواق

وانخفضت  أسعار الجبنة الشيدر بنحو 23 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الشيدر نحو 448.1 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة الشيدر من 125 جنيهًا إلى 518 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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