افاد ناشطون بقيام مقربين من قاتل الحاج سيف الشرعبي بتهديد اسرته بالقتل بحالة حديثهم عن القضية.
وقال ناشطون:قاتل سيف الشرعبي يتوعد ومقربين منه الصحفية غدير الشرعبي واسرتها بالقتل بحالة لم يتوقفوا عن الحديث عن الجريمة المروعة التي تعرض لها والدهم
واضافوا:تم قتل سيف امام انظار بناته بسبب طلبه من جاره ان لايخزن امام منزله بتعز.
بعد ان قام بقتل والدها امامها.. تهديد صحفية بارزة بالقتل بحالة نشرت عن الجريمة - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 03:27 مساءً - كلمتك/خاص:
افاد ناشطون بقيام مقربين من قاتل الحاج سيف الشرعبي بتهديد اسرته بالقتل بحالة حديثهم عن القضية.
افاد ناشطون بقيام مقربين من قاتل الحاج سيف الشرعبي بتهديد اسرته بالقتل بحالة حديثهم عن القضية.
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