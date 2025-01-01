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بعد ان قام بقتل والدها امامها.. تهديد صحفية بارزة بالقتل بحالة نشرت عن الجريمة - أخبار كلمتك

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بعد ان قام بقتل والدها امامها.. تهديد صحفية بارزة بالقتل بحالة نشرت عن الجريمة - أخبار كلمتك

بعد ان قام بقتل والدها امامها.. تهديد صحفية بارزة بالقتل بحالة نشرت عن الجريمة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 03:27 مساءً - كلمتك/خاص:

افاد ناشطون بقيام مقربين من قاتل الحاج سيف الشرعبي بتهديد اسرته بالقتل بحالة حديثهم عن القضية.
وقال ناشطون:قاتل سيف الشرعبي يتوعد ومقربين منه الصحفية غدير الشرعبي واسرتها بالقتل بحالة لم يتوقفوا عن الحديث عن الجريمة المروعة التي تعرض لها والدهم
واضافوا:تم قتل سيف امام انظار بناته بسبب طلبه من جاره ان لايخزن امام منزله بتعز.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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