رئيس الوزراء: هناك 6 شركات دولية فتحت مصانع في مصر واشتكت من تهريب الأجهزة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: هناك 6 شركات دولية فتحت مصانع في مصر واشتكت من تهريب الأجهزة - أخبار كلمتك

خبير إسرائيلي: العملية العسكرية في غزة لم تحقق هدفها وحماس لن تنقرض - أخبار كلمتك

خبير إسرائيلي: العملية العسكرية في غزة لم تحقق هدفها وحماس لن تنقرض - أخبار كلمتك

الإحصاء يعد دراسة عن معاملة الوالدين للأطفال وعلاقتها بأساليب الضبط السلوكي - أخبار كلمتك

الإحصاء يعد دراسة عن معاملة الوالدين للأطفال وعلاقتها بأساليب الضبط السلوكي - أخبار كلمتك

الإحصاء: مصر تسجل تحسنا طفيفا في أدائها بمؤشر التنمية البشرية - أخبار كلمتك

الإحصاء: مصر تسجل تحسنا طفيفا في أدائها بمؤشر التنمية البشرية - أخبار كلمتك

قائد اللواء الثالث عاصفة يكرم قائد قطاع الحدود - أخبار كلمتك

قائد اللواء الثالث عاصفة يكرم قائد قطاع الحدود - أخبار كلمتك

الحو ثيين يعلنون اسقاط ١٨ طائرة في اليمن - أخبار كلمتك

الحو ثيين يعلنون اسقاط ١٨ طائرة في اليمن - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: الدولة حريصة على تعظيم أصولها وليس بيعها - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: الدولة حريصة على تعظيم أصولها وليس بيعها - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: حجم السياحة في مصر هذا العام 15 مليون و700 ألف سائح - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: حجم السياحة في مصر هذا العام 15 مليون و700 ألف سائح - أخبار كلمتك

«خريطة الحكايات القديمة» إصدار جديد لبيت الحكمة بمعرض القاهرة للكتاب - أخبار كلمتك

«خريطة الحكايات القديمة» إصدار جديد لبيت الحكمة بمعرض القاهرة للكتاب - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، الجمبري يتراجع 30 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، الجمبري يتراجع 30 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عاجل:اطلاق صرف راتبين قبل قليل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عاجل:اطلاق صرف راتبين قبل قليل - أخبار كلمتك

عاجل:اطلاق صرف راتبين قبل قليل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 03:07 مساءً - كلمتك/خاص:

اعلن بنك عدن الاسلامي عن صرف مرتبات مكتب التربية والتعليم لحج وابين ومكتب التعليم الفني والتدريب بعدن وجامعة عدن لشهري نوفمبر وديسمبر

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

القاضي قطران يعلن استعداده لهذا الامر بشان برلماني بارز في صنعاء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق