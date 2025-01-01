عاجل:تدشين صرف راتبين رسميا - أخبار كلمتك

صرح الاستاذ عبدالحافظ مهدي مدير مكتب البريد م/ لحج عن تدشين صرف رواتب العسكريين من متقاعدي وزارة الدفاع للاشهر المتاخرة نوفمبر وديسمبر 2024م



واكد مهدي أن عملية الصرف تم تدشينها صباح اليوم الاربعاء 1يناير من العام الجديد2025م



واشاد مدير مكتب بريد لحج الاستاذ عبد الحافظ مهدي. بالجهود التي بذلتها وزارتي المالية والدفاع والتي جاءت برعاية محافظ محافظة لحج اللواء الركن احمد التركي. ونائبة والذي كان بتوجيه من مدير دائرة التقاعد العسكري بالعاصمة عدن وئيس الهيئة العامة في بريد عدن بالتعاون مع مدير البنك المركزي ومكتب البريد بمحافظة لحج التي دأبت في المتابعة ليلا ونهارا حتى تكللت بالنجاح .



إلى ذلك عبر المصدر عن شكره وتقديره لقيادة البنك المركزي ممثلة بالمحافظ الأستاذ أحمد غالب المعبقي ووزارة المالية ممثلة في وزير المالية سالم صالح بن بريك ووزارة الدفاع ممثلة بالوزير محسن الداعري

من/نجيب الداعري