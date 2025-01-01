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عاجل:تدشين صرف راتبين رسميا - أخبار كلمتك

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عاجل:تدشين صرف راتبين رسميا - أخبار كلمتك

عاجل:تدشين صرف راتبين رسميا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 02:32 مساءً - كلمتك/خاص:

صرح الاستاذ عبدالحافظ مهدي مدير مكتب البريد م/ لحج عن تدشين صرف رواتب العسكريين من متقاعدي وزارة الدفاع للاشهر المتاخرة نوفمبر وديسمبر 2024م


واكد مهدي أن عملية الصرف تم تدشينها صباح اليوم الاربعاء 1يناير من العام الجديد2025م


واشاد مدير مكتب بريد لحج الاستاذ عبد الحافظ مهدي. بالجهود التي بذلتها وزارتي المالية والدفاع والتي جاءت برعاية محافظ محافظة لحج اللواء الركن احمد التركي. ونائبة والذي كان بتوجيه من مدير دائرة التقاعد العسكري بالعاصمة عدن وئيس الهيئة العامة في بريد عدن بالتعاون مع مدير البنك المركزي ومكتب البريد بمحافظة لحج التي دأبت في المتابعة ليلا ونهارا حتى تكللت بالنجاح .


إلى ذلك عبر المصدر عن شكره وتقديره لقيادة البنك المركزي ممثلة بالمحافظ الأستاذ أحمد غالب المعبقي ووزارة المالية ممثلة في وزير المالية سالم صالح بن بريك ووزارة الدفاع ممثلة بالوزير محسن الداعري
من/نجيب الداعري

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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